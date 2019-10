Na jaře daně, na podzim kontroly topení. Nepříjemné věci lidé nechávají na poslední chvíli.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Pan Stanislav z Hostivaře se koncem srpna rozhodl, že by chtěl do letošní topné sezony vstoupit s klidným svědomím a s čerstvou revizí svého plynového kotle. Už se mu to ale nepodařilo. Po obvolání řady plynařů se musel smířit s termínem až na sklonku října. Do té doby na něj oslovení specialisté nemají čas.