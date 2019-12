Praha 2 měla nakonec velký náskok. „Má vyrovnané výsledky jak v části výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí, tak v druhé části, která se zabývá přístupem veřejné správy,“ oznámil za pořadatele soutěže David Pavlát.

Celkové výsledky

1. Praha 2

2. Praha 22

3. Praha 7

4. Praha 1

5. Praha 4

6. Praha 8

7. Praha 5

8. Praha 15

9. Praha 10

10. Praha 9

11. Praha 13

12. Praha 18

13. Praha 19

14. Praha 20

15. Praha 16

16. Praha 12

17. Praha 3

18. Praha 6

19. Praha 14

20. Praha 11

21. Praha 17

22. Praha 21

Zdroj: výzkum agentury Datank

Zlato obhájila od roku 2012 už popáté, k tomu má jedno stříbro a jeden bronz. Analytici ocenili dlouhé úřední hodiny.

„Radnice se může pochlubit také svými webovými stránkami, na nichž podnikatelé naleznou v přehledné podobě vše podstatné například pro to, co potřebují do začátku podnikání nebo co si potřebují vyřídit směrem k veřejné správě,“ doplnil Pavlát.

Tajemník Prahy 2 Michal Kopecký zmínil, že úřad vytvořil velmi podrobnou interaktivní mapu podniků a provozoven na svém území.

„A daří se nám i její aktualizace. Podnikatelé pochopili, že to není jenom naše prezentace,“ řekl tajemník radnice druhé městské části Michal Kopecký. Zlato má Praha 2 už za roky 2012, 2013, 2014 a 2017.

Body za nové byty i zodpovídání dotazů

Druhé místo v letošním žebříčku obsadila Praha 22-Uhříněves. Vysoké ohodnocení získala za to, že na jejím území rychle přibývá firem a živnostníků, za dynamickou bytovou výstavbu a nárůst počtu obyvatel. Bronzovou příčku obsadila Praha 7.

„Své kvality prokazuje svojí opakovanou přítomností v TOP3, pokud jde o počet podnikatelů nebo kvalitu elektronické komunikace, která je prověřována fiktivními telefonickými a e-mailovými podnikatelskými dotazy,“ informoval Pavlát.

Na opačné straně žebříčku se umístila Praha 21-Újezd nad Lesy. Městské části se do soutěže nehlásí, ale jsou tam zařazovány automaticky. Cílem srovnávajícího výzkumu je vyvolat diskusi o podpoře malého a středního podnikání ze strany úřadů. Loni první místo obsadila Praha 1, na druhém místě se umístila Praha 7 a třetí byla Praha 2.

Obdobná soutěž se sukutečnila i ve Středočeském kraji, kde se na třetím místě umístil Brandýs nad Labem/Stará Boleslav. Vděčí za to především vysokému přírůstku obyvatel, vysokému přírůstků ekonomických subjektů a také nízké nezaměstnanosti.