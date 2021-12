Dle jeho slov lokál navštěvuje zhruba čtvrtina návštěvníků oproti časům před covidem. „Na Štědrý den k nám chodívali ti, co by jinak byli na Vánoce sami, to jim vláda zatrhla už loni. Lidé jsou z opatření zmatení a raději už do hospod nechodí. Když si to spočítáme, nevyplatí se otevřít. Válčíme o to, abychom byli alespoň na nule. Nikdo z nás nechápe, jaký je z hlediska šíření pandemie rozdíl zavírat v deset nebo ve čtyři,“ řekl Richter.

Na kompenzace provozovna nedosáhla, jelikož kvůli rozvozům jídel a piva přesáhla nastavené pravidlo 50 % obratu.

Zahrádky na míru

Pokud stylová pivnice zimní období s covidovými pravidly přežije, ještě nemusí mít zdaleka vyhráno. Od dubna totiž začne platit nový manuál pro restaurační předzahrádky. Vedení metropole nová pravidla představilo letos v létě s tím, že od nové sezony budou součástí nájemních smluv.

Není to poprvé, co Praha mění hospodám pravidla. U Sadu předzahrádku kvůli neustálým změnám budou předělávat počtvrté za posledních 15 let. A není vůbec jisté, jestli se lidé příští rok na jaře posezení u hospody na Škroupově náměstí vůbec dočkají.

Manuál například stanovuje volný průchod chodníkem v šířce 1,8 metru. Místo tradičních pivních setů se tak před hospodu vejdou pouze krátké lavičky.

„Zachování průchodnosti problém není. Co se týče šířky lavic, musíme původní třímetrové pivní stoly nahradit dvěma po 120 cm. To znamená všech stávajících sedm stolů nahradit 14 novými,“ přiblížil provozní pivnice U Sadu Michal Winter. Pod širým nebem zde mohlo pohodlně u piva posedět až 150 lidí.

„Pětičlenná rodina si k jednomu stolu už nesedne. Stoly budou malé, nikdo u nich nebude chtít sedět. A my je budeme další sezonu zase předělávat,“ postěžoval si Winter.

„Nikdo je nevyrábí, nekoupíte je, musíte si je objednat předem na zakázku, a to už teď. Jakmile pravidla začnou platit, poptávka bude najednou obrovská, hospod jsou v Praze tisíce, neseženeme řemeslníky, cena půjde nahoru,“ přiblížil Winter.

Orientační cenu za novou investici mu zámečník spočítal na 250 tisíc korun, což se však může změnit kvůli skokovému zdražení materiálů.

„Načasování pravidel je naprosto tristní. Gastronomie dostává totálně na frak, nikdo už nechce v oboru pracovat. Pravidla by mohla přece rok počkat, aby si všichni mohli připravit rozpočet. Spousta hospod v širším centru ani netuší, že se něco chystá,“ stěžuje si provozní.

V letošní a loňské sezoně Praha poplatek za předzahrádky částečně odpustila, příští rok tomu ale tak již nejspíše nebude. „Rozumíme tomu, že covid znamená pro podnikatele ránu. Nikdo neví, kdy pandemie skončí, tak není úplně možné odkládat plnění programu na neurčito. Nicméně určitě je možné hledat individuální řešení, kdy se změna rozfázuje, letos se udělají třeba menší úpravy a nákup mobiliáře se třeba rozfázuje,“ radí autorka manuálu Kristýna Drápalová (Praha sobě).

Nový manuál také neřeší přebujelou byrokracii. Získat zábor podle provozního znamená osobní návštěvu několika úřadů městské části i magistrátu a poté posílat na příslušné úřady dva nájmy. „Cena není dramatická, ale musí to povolit čtyři různí lidé na různých úřadech. Na každý úřad pak musím posílat hlášení zvlášť,“ popisuje Winter.

„Pevně totiž věříme, že tuto situaci zvládneme a nesmírně si vážíme všech hostů, kteří nás podporují, byť třeba jen rozvozy jídel. Je to nelehká doba, ale člověk se holt musí přizpůsobit a uskromnit. Upřímně se těšíme, až to bude všechno za námi a život se vrátí do normálu,“ přeje si provozní.