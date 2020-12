K iniciativě Chcípl PES, jenž považuje vládní nařízení za nezákonná, se připojila asi desítka pražských hospod a restaurací. Jednou z nich je například i Hostinec Staré zátiší v Bubenči.

K výzvě se ale připojila pouze symbolicky. „Bojím se mít otevřeno po osmé. Minulý týden u nás byla policie, byli tu malou chvilku po osmé, řekli mi, že dostali výslovně rozkaz kontrolovat restaurace. Kdyby k nám přišli opakovaně, mohlo by to být už horší,“ sdělila Deníku obsluha restaurace.

Hosté, které reportér Deníku oslovil, se zavřením hospod rozhodně nesouhlasí. „Vláda by měla ochránit rizikové skupiny obyvatel. Ti mladší nebo zdravější, kteří se nákazy nebojí, si mohou přece vybrat, jestli budou riskovat a do hospody půjdou, nebo ne,“ svěřil se Deníku jeden ze štamgastů, který se představil jako pan Martin. „Vláda neustále šikanuje hospodské i hosty. To, že má PES chcípnout, si přeje i milovník zvířat Miroslav Kalousek, slavící dnes narozeniny,“ dodal.

Děkuji Vám všem za milá přání k mým šedesátinám. Nikdy mě (milovníka zvířat) nenapadlo, že nejvíc ze všeho si budu k narozeninám přát, aby chcípnul PES. Leč je to tak. Upřímně to přeji sobě i Vám. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) December 17, 2020

K iniciativě se symbolicky připojila například restaurace Domažlická Jizba na Strossmayerově náměstí. „Kasírovat budeme před osmou. Do půlnoci necháme symbolicky jen rozsvícenou hospodu zevnitř i zvenku. Zavřeno už budeme mít do konce roku,“ řekl Deníku místní hospodský.