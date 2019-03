Nákupní horečka začíná. Užijte si ji s akcí Deník Slevový týden!

Už jen pár dnů a je to tu. Největší nákupní akce jara může začít. Všichni čtenáři Deníku totiž dostanou ideální šanci vyrazit do obchodů a nezruinovat přitom svou peněženku. V pondělí 8. dubna startuje akce Deník Slevový týden, která potrvá až do neděle 14. dubna.

Na nákupy s Deníkem. | Foto: Shutterstock

Slevová akce těží především z okresní unikátnosti Deníku. A jak si můžete slevový týden opravdu naplno užít? Stačí splnit základní podmínku: v daný termín si koupit noviny. Nejste však odkázáni jen na jedno konkrétní vydání Deníku. Výběr nejatraktivnějších slevových kuponů najdete ve čtvrtečních přílohách Deníku – v magazínu Bydlení 4. 4., v magazínu Ženy 11. 4., v sobotní příloze Víkend 6. dubna. Další kupony, především ty z vašeho regionu, najdete také v týdeníku, který bude na stánku v 15. týdnu. Celou řadu slevových kuponů otiskneme také v Deníku Extra, který půjde zdarma do vašich schránek, a to už od soboty 6. dubna. Slevový týden a kupony firem, které se k nám přidaly, tak budou vidět ve všech nosičích vydavatelství Vltava Labe Media. A čtenářů, kteří Deník a jeho přílohy čtou, je více než 5 milionů. A na co naše vydavatelství při pořádání této akce vsadilo? Na jednoduchost, dostupnost a užitečnost. „Čtenáři v novinách najdou nejen nabídku konkrétního prodejce, ale také slevovou kartu, kterou budou prokazovat nárok na slevu, a to i opakovaně. Slevovou kartu je možné stáhnout i z webu, nebo si ji zobrazit v aplikaci. Nemůže se tedy stát, že by si některý zákazník nemohl užít slevový týden, protože nesehnal svůj výtisk novin,“ uvedl ředitel Deníku Petr Marek. Podrobné informace najdete již brzy na webu denik.cz. Nenechte si proto ujít jedinečnou šanci na skvělé nákupy a kontrolujte stránku, kde slevové kupony najdete.

Autor: Redakce