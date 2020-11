„Po 10 letech plánování a příprav se nám letos podařilo zrealizovat soubor investičních akcí, jejichž součástí byla rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici, pocházející z roku 1985,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva DPP a technický ředitel – Povrch.

Celý komplex investičních akcí a oprav v Nádražní ulici probíhal v úseku od výjezdu z podzemního parkoviště pod autobusovým terminálem Smíchovské nádraží (tzv. u Koberců) po napojení Nádražní ulice na ulici Na Zlíchově. Na zhruba 900metrovém úseku byla dosavadní tramvajová trať přesunuta západním směrem k železniční trati Praha – Plzeň.

Daří se nastavovat nový standard velkých staveb

V koordinaci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK) proběhla zároveň rekonstrukce vozovek, chodníků, nástupišť autobusových zastávek Lihovar a tramvajové zastávky Lihovar, která má nově bezbariérový přístup a mostu přes železniční trať. Důležitou součástí rekonstrukce v Nádražní byla i příprava na stavbu nového Dvoreckého mostu.

„Napravujeme nastřádaný dluh na pražské infrastruktuře. Tramvajová trať v Nádražní ulici byla dlouhá léta v žalostném stavu a nám se ji s DPP konečně podařilo letos zrekonstruovat. Ocení to nejen obyvatelé Barrandova, kteří ji opět mohou naplno využívat, díky rozsáhlé rekonstrukci se jim zlepší komfort cestování. Mám radost, že se v rámci několika investičních akcí podařilo zkoordinovat několik útvarů napříč MHMP, DPP, TSK a dalších městských firem. S Dopravním podnikem, TSK a dalšími městskými organizacemi se daří́ nastavovat nový standard toho, jak se mají v Praze stavět velké́ a komplexní stavby s dopadem na celé okolí. Jednou a pořádně, kvalitně a koordinovaně,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP a dodal: „Po instalaci prototypu na Palackého náměstí bude Lihovar první tramvajovou zastávkou, na které budeme mít nový přístřešek. Zastávku jsme navíc bezbariérově zpřístupnili. V okolí jsme také opravili silnice i chodníky.“

Během rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici dopravní podnik použil celkem 132 tun nových kolejnic, 2 160 metrů trolejového drátu, 259 dřevěných a 2 042 kusů betonových pražců, 1 293 metrů obrub a 2 571 m3 štěrku do kolejového lože.

Výstup Na Knížecí bude uzavřen do září

V návaznosti na téměř dokončené práce v Nádražní ulici, bude v neděli 1. listopadu zahájena rekonstrukce vestibulu stanice metra Anděl - Na Knížecí. Revitalizace je plánována na cca 11 měsíců. Předpokládané celkové náklady na tuto investiční akci jsou asi 280 milionů Kč, přičemž na část „strojní zařízení“ chce DPP využít finanční dotace z prostředků EU.

Dopravní podnik především odstraní průsaky do stanice a opraví železobetonovou konstrukci eskalátorového tunelu. Současně dojde k výměně původních eskalátorů za nové. Zmodernizován bude veřejný prostor vestibulu i podchodu, stejně jako technické zázemí. Rekonstrukce se dočkají také přístřešky výstupů.

Zdroj: DPPV rámci první etapy modernizace, která potrvá od této neděle do pátku 1. ledna 2021, bude po celou dobu trvání prací uzavřen výstup ze stanice metra Anděl ve směru Na Knížecí. Cestujícím bude sloužit výstup na opačné straně stanice Anděl, tj. do Nádražní, resp. Plzeňské ulice, který prošel rekonstrukcí v letech 2017 a 2018. Samotný podchod ale zůstane během první etapy otevřen. Uzavře se až 2. ledna 2021, v rámci druhé etapy, během které proběhne rekonstrukce vestibulu a výstupů. Zmodernizovaný vestibul stanice metra Anděl – Na Knížecí by měl opět začít sloužit před zahájením školního roku 2021/2022, tj. na konci srpna 2021.

Od neděle dojde v souvislosti se zahájením rekonstrukce ke změnám trasy a zastávek autobusových linek č. 120, 137 a 231.

Změny v zastávkách autobusů

Přemísťují se nástupní zastávky Na Knížecí:

pro linky č. 120 a 231 v autobusovém terminálu Na Knížecí od druhé nástupní hrany k první nástupní hraně (blíže k Ostrovského ulici)

pro linku č. 137 z prostoru v autobusovém terminálu Na Knížecí do Ostrovského ulice přibližně 40 metrů za křižovatku s ulicí Stroupežnického

Zřizují se zastávky

Pro linky č. 120, 137 a 231 se za nástupní zastávkou Na Knížecí zřizují zastávky:

Anděl (v Bozděchově ulici za křižovatkou s Nádražní ulicí)

Na Knížecí (ve Stroupežnického ulici před křižovatkou s ulicí Za Ženskými domovy)