Zatímco nosníky původního mostu odstraňované na začátku května minulého roku byly z těžkého železobetonu, nyní je nahradily podstatně lehčí kovové konstrukce. Ty jsou navíc zdola opatřeny obloukem, takže pohled z Karlína na Florenc Křižíkovou ulicí nebo opačným směrem bude trochu jiný, než jak si jej obyvatelé či návštěvníci této lokality pamatují.

"Vypadá to docela hezky, jsem zvědav, jaké to bude až odstraní ty ploty dole. I když z dálky žlab na kabely vedoucí vzduchem přes ulici trochu jako most vypadal, tohle je přece jen jiné kafe," svěřil se Pražskému deníku jeden z hostů nedalekého baru, u kterého je z venkovního sezení na most přímo vidět.

Uzavírka Křižíkovy ulice u Hudebního divadla Karlín, kvůli které jezdí několik městských autobusových linek po jiných trasách, potrvá až do neděle 21. července. "Do té doby ještě musí dělníci osadit bednění mostu nad komunikací. Poté budou následovat už jen částečné uzavírky, vždy na jedné straně, pro bednění rámových rohů konstrukce. Kompletní dokončení nosné konstrukce mostu přes Křižíkovu ulici očekáváme do 30. září," sdělil pražskému deníku tiskový mluvčí mluvčí firmy Hochtief.

Ta je součástí konsorcia, které zakázku na rekonstrukci Negrelliho vyhrálo. Stavba začala v roce 2017 a potrvá až do června příštího roku. Termín se musel několikrát prodloužit kvůli komplikacím, se kterými projekt nepočítal.