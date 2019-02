Praha /FOTOGALERIE/ - Maďarský ropný holding MOL chce do konce roku v Česku pod svým jménem provozovat 80 čerpacích stanic. V úterý to řekl generální ředitel MOL v České republice Attila Dsupin. První čtyři pumpy, které vznikly přejmenováním čerpacích stanic Lukoil, začnou fungovat ve středu na pražském Barrandově, v Horních Počernicích, Kutné Hoře a Mostu.

Samotná skupina MOL v ČR již působí a provozuje dohromady 183 čerpacích stanic Pap Oil, Slovnaft a Lukoil. Nyní začala s jejich přejmenováním, které avizovala loni v prosinci. Tehdy také dokončila převzetí 44 čerpacích stanic značky Lukoil v ČR. MOL plánuje v ČR další rozvoj, od srpna pod něj přejdou i čerpací stanice Agip.

„Plánujeme, že v Česku budeme mít dvě značky. MOL, který právě dnes uvádíme na český trh, a druhou značkou zůstane Pap Oil," řekl Dsupin. V polovině loňského roku ohlásil holding také koupi sítě 125 stanic sítě Agip v ČR od italské společnosti Eni. Ta na svých webových stránkách na začátku letošního května oznámila, že pumpy Agip budou pod MOL spadat od srpna letošního roku, což Dsupin v úterý potvrdil.

Po dokončení této transakce bude MOL v ČR provozovat necelých 320 stanic a stane se dvojkou na tuzemském trhu. Dsupin řekl, že značku MOL ponese zhruba 60 procent stanic skupiny v ČR, zbytek bude značka Pap Oil.

Mají nemalé cíle

Dsupin uvedl, že celý proces přejmenovávání čerpacích stanic má být dokončen v příštím roce, například značka pump Lukoil ale zmizí z českých silnic již do konce letošního léta. Navíc nevyloučil ani další akvizice. „Máme ambice, naše cíle nejsou malé. Zatím je ale nejdůležitější, abychom sjednotili to, co máme," dodal.

Nejrozsáhlejší sítí čerpacích stanic v Česku je Benzina, která patří petrochemickému holdingu Unipetrol. Má 339 pump. V ČR je celkem asi 3800 veřejně přístupných čerpacích stanic.

Skupina MOL je mezinárodní ropná a plynárenská společnost se sídlem v Budapešti. Vlastní síť více než 1700 čerpacích stanic v 11 zemích napříč střední a jihovýchodní Evropou. Skupina působí ve více než 40 zemích a zaměstnává téměř 29.000 lidí po celém světě. Provozuje i čtyři rafinérie a dva petrochemické závody.

Největší sítě čerpacích stanic v ČR po dokončení transakcí MOLBenzina (Unipetrol) 339

Skupina MOL* 318

OMV (OMV) 215

EuroOil (Čepro) 190

Shell (Shell) 173

Robin Oil (Robin Oil) 74

Tank Ono (Tank Ono) 35



Budoucí skupina MOL v ČR * = dnešní Agip (125 stanic), Lukoil (44 stanic) a Slovnaft (24 stanic) + 125 stanic Pap Oil (MOL značku ponechá)