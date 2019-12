Central Group v posledních letech skupuje pozemky ve vysloužilých průmyslových a skladových areálech. „Vlastníme na 1,5 milionu metrů čtverečních pro výstavbu 30 tisíc bytů,“ konstatoval Dušan Kunovský, majitel Central Group.

Nejblíž ke startu prvních etap jsou podle něj přestavba někdejší Tesly Hloubětín nebo Parková čtvrť v části žižkovského nádraží. Otázkou pak je, jak se vyvine záměr na místě žižkovského Telecomu, kde prosazuje bytové věže podle návrhu architektky Evy Jiřičné.

2200 bytů, školky a škola

Po pěti letech nyní pokročily přípravy nové obytné čtvrti na rozhraní Ruzyně a Liboce, kde firma vlastní skladový areál Westpoint. Zde chce vybudovat 2200 bytů s obchody a službami v přízemí domů a také čtyři menší mateřské školy, které mají být součástí bytových bloků.

Developer se dušuje, že domy budou mít maximálně osm nadzemních podlaží a jejich podoba vzejde ze soutěže. V plánu je i nová základní škola, o níž developer vyjednává s magistrátem.

Urbanistickou studii komplexu, u něhož má být i zastávka rychlodráhy, zpracoval architekt Jakub Cigler. Ve spolupráci s Prahou 6 vznikl regulační plán, který má sloužit coby odborný podklad pro další rozvoj. „Zadání by se tak neměla měnit s každou výměnou politické reprezentace,“ řekla radní Eva Smutná (klub TOP 09, KDU-ČSL).

Investice vyjde odhadem na 13 miliard. Kdy se poprvé kopne do země, bude záležet na změně územního plánu a stavebním řízení. Optimistický scénář počítá s rokem 2023. Čtvrť by měla v budoucnu pokračovat i západním směrem, kde má plány firma Geosan. Původně se počítalo také s proměnou sousedního areálu, ten by však měl dál sloužit vojenským účelům.