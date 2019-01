Premiér Andrej Babiš (ANO) jediným vzkazem z pracovní cesty ve švýcarském Davosu způsobil - alespoň na sociálních sítích - obrovský poprask. Budeme bojovat za Apple Store v Praze pro naše lidi, napsal Babiš. Okamžitě se začaly internetem šířit vtípky.

Šéf hnutí ANO a předseda vlády se ve čtvrtek sešel se šéfem americké společnosti Timem Cookem a podle twitterových příspěvků byl jeden z nástupců legendárního Stevea Jobse nadšený. Babiš mu představil vizi, jak udělá z Česka „zemi pro budoucnost“. Cook podle premiéra ocenil výsledky české ekonomiky a kývl nabídku mít v hlavním městě novou prodejnu Applu.

„U nás by se k tomu skvěle hodila třeba budova ministerstva pro místní rozvoj na Staromáku. Tim Cook zareagoval okamžitě a hned na místě vzniknul koordinační tým pro přípravu nového Apple Store v Praze,“ napsal Babiš na sociální síti, i když podle zpravodaje ČTK žertoval. Na druhou stranu premiér dlouhodobě prosazuje vznik vládní čtvrti v Letňanech, čímž by se uvolnilo místo.

Později šéf menšinového kabinetu, který drží při životě především komunisté, dodal, že si Česká republika si zaslouží mít také alespoň jeden Apple Store, protože jsou zatím jen v deseti evropských zemích. „Chceme, aby i naši občané měli možnost mít technologické novinky ve stejný čas jako v těchto zemích. Je to prestižní záležitost,“ dodal Babiš, který nechtěl odhadovat, za jak dlouho by jeho plán mohl být uskutečněn.

iPhone do každé rodiny

U veřejnosti však vyvolal posměch. Lidé pochybují, zda je absence prodejny s nejnovějšími iPhony či MacBooky opravdu to, co je trápí. Česko má podle lidí v současnosti daleko víc problémů. Vtipálci píší, že luxusní mobily teď poputují do každé rodiny. Někteří jiní vyjmenovávají Babišovy sliby z minulosti jako třeba rychlobruslařská hala, hokejový stadion pro Kometu Brno či nové dálnice, které se mu zatím nepodařilo splnit.

Karikaturista Tomáš Břínek alias TMBK pohotově zareagoval a vytvořil nové logo Agrofertu, který musel dát Andrej Babiš do svěřenského fondu. Místo nakousnutého jablka, což je symbol Applu, udělal koblihu - to je zase předvolební lákadlo vládního hnutí ANO. Pobavilo to samotného Babiše, který obrázek sdílel na oficiálním twitterovém účtu.

Karel Havlíček, místopředseda vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace, ve Švýcarsku prohlásil, že by otevření prodejny Apple v Praze navázalo na českou inovační strategii. „Jsou nadšeni z naší inovační strategie, protože vidí, že míříme mezi technologické lídry. Vidí, že jsme zemí umělé inteligence, že tady budujeme špičková centra,“ řekl Havlíček po jednání s Cookem a dalšími zástupci Applu.

„A my říkáme, že když chceme být technologickým lídrem, není možné, aby tu nebyl Apple Store,“ dodal Havlíček. Apple provozuje ve světě zhruba 400 svých značkových obchodů. Ve střední a východní Evropě žádný není, nejbližší z českého pohledu je v Berlíně.