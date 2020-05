On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Podle Benešové kabinet pomáhal podnikatelům řadou mimořádných opatření, jako byly programy pro proplácení části mezd zaměstnancům nebo odklady odvodů. "Vláda jim udělala takové úlevy, že si nemohou stěžovat," řekla ministryně.

"Podnikatelům jsem skutečně dali, co bylo možné," řekla Benešová. S vytvořením mechanismu, který by zajišťoval náhradu škod způsobených vládními restriktivními opatřeními, o které hovoří i ustanovení krizového zákona, se podle ní neuvažuje.

"Pokud nějaký podnikatel takovou škodu mít bude, může se žalobou přijít," řekla. Podle ní musí firma v takovém případě vyčíslit škody a své nároky obhájit u soudu.

Michálek postup kabinetu kritizoval. "Vláda spoléhá na to, že se lidé nebudou chtít soudit, nebudou chtít dávat peníze znalcům a právníkům," řekl. Podle něj by bylo na místě, aby kabinet hledal možnost dohody s firmami a dospěl ke kompenzačnímu mechanismu pro návrat části škod. Michálek zároveň zdůraznil, že nikdo nemůže očekávat, že by se hradila škoda v podobě ušlého zisku v takové míře, jako by žádná pandemie nebyla.