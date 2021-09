Na území Prahy se nachází celkem 52 minipivovarů. „V době covidu tři z nich zavřely a dalších pět, především v centru, je uspáno a čeká na probuzení,“ oznámil Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů. V celém Česku je v současné chvíli na 483 minipivovarů. Ročně jich přibývá 20 až 30. Loni jich celkem zavřelo pět, dalších 20 jich omezilo svou činnost a čeká na lepší časy. I za této situace ale jejich počty rostou, jednalo se povětšinou o již rozjeté projekty. V roce 2020 jich přibylo 29, letos pak šest pivovarů.

Zatímco výroba piva ve velkých pivovarech v loňském roce poklesla jen o 6 až 7 procent, minipivovary se propadly o 30 procent. Podle Šuráně jsou totiž více závislé na provozu restaurací. O časech předtím, než vláda omezila provoz restaurací, si sládci mohou stále zatím nechat jen zdát. Letos se minipivovary stále drží na 10 procentech propadu oproti roku 2019.

„Stát zde naprosto selhal a přímá podpora státem omezeného podnikání se vůbec nekonala. Navíc se vzdal možnosti využít EET jako nástroje pro mapování trhu a velikosti propadu segmentu gastro, na který jsou minipivovary přímo navázány,“ vysvětlil Šuráň. „Jsme mladé odvětví, které jede na úvěrech a půjčkách. V sezoně, kdy nejvíc vyděláváme, je zavřená restaurace téměř likvidační. Přežili jsme jen díky síle lidí, kteří v oboru podnikají,“ řekl Michal Voldřich z Pivovarského dvora Zvíkov.

Jedním z vrcholů prodejní sezony piva patří například předvánoční období. Překlenout těžké období pomohla také akce Zachraň pivo, která dokázala zachránit zlatavý mok za čtvrt miliardy.

Stále jsme tady, ozvýají se sládci

Svaz minipivovarů pořádá letos 24. a 25. září již 9. ročník Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, proběhne ve venkovních prostorách Královské zahrady Pražského hradu a na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem. Letos se na něm představí 50 pivovarů, počet návštěvníků je omezen na 850 na den. „Rozhodli jsme se festival uspořádat, abychom dokázali, že jsem stále tu a covid nás nezlomil,“ řekl Šuráň.

Každý z pivovarů vybere svá dvě nejlepší piva, k degustaci bude tedy připraveno přes 100 druhů piv 33 různých stylů z celé republiky. Milovníci piva se mohou těšit například na populární svrchně kvašené Ale, IPA, NEIPA, sour beery, piva dozrávaná v sudech po jiných alkoholech (barel aged) a samozřejmě také na klasické ležáky.

Anketa: Proč by měli lidé pít pivo z minipivovarů?



Aleš Potěšil, Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha

V segmentu minipivovarů hraje zásadní roli pestrost. Minipivovary většinou mívají v nabídce více druhů piva, chuťově i stylově odlišných. Jsou schopni oslovit širší spektrum zákazníků, leckdy i nepivaře. Za mnoha pivy z minipivovarů stojí rovněž příběh. Lidé osobně znají sládka, vidí ho při práci. Mohou osobně navštívit všechny výrobní prostory. To jsou body, které přidávají na atraktivitě. Pokud tedy lidé hledají nové chuťově zážitky, je pro ně návštěva minipivovaru vhodnou volbou. Nemluvě o tom, když se daná piva vhodně skloubí s kvalitní gastronomií. Ovšem dnes již každý minipivovar má ve své nabídce stálá piva, která si našla své pravidelné konzumenty a štamgasty.



Michal Částka, pivovar Ladronka

Na to se těžko odpovídá. Spíš bych řekl: A proč ne?



Vladimír Jančo, Restaurace a Hotel U Medvídků

Vaši otázku bych asi formuloval trochu jinak. Proč by měli? Zní to trochu direktivně, zvláštně. Nikdo je nenutí pít kvalitní živé, nepasterizované pivo. Už jenom to, že se snažíme v našem pivovaru ukázat, jak se vařilo pivo kdysi, (štokové chlazení, otevřené dubové kvasné kádě atd.) pro většinu zákazníků představuje něco, co chtějí vidět a následně ochutnat. Asi není nutná rozsáhlá, podrobná studie, elaborát o tom, proč právě pivo z menších pivovarů, včetně naší maličkosti U Medvídků vyhledává čím dál více zákazníků. Třeba to bude tím, že jim to chutná, a vědí, co jim je nabízeno.



Třeba je to prostředím, přístupem obsluhujícího personálu, sládkem co pivo vaří? No zkrátka nelze jedinou větou odpovědět na vaši otázku. Každé jedno pivo, co prodáváme, v sobě skrývá mnoho úsilí, času, práce a očekávání, jak bude zákazník spokojený, a protože to našim zákazníkům chutná, budeme se dál snažit i v tomto ne zrovna ideálním období.