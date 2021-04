Stejně jako patří k Velikonocům pomlázka, ani pražské metro se neobejde bez tradičního částečného omezení dopravy. Během letošních svátků jara vymění zaměstnanci dopravního podniku celkem 290 dřevěných pražců na 2. koleji v traťovém tunelu mezi stanicemi Pražského povstání a Vyšehrad a na začátku samotné stanice Vyšehrad na lince C.

Provoz mezi stanicemi Pražského povstání a Muzeum se v obou směrech uzavře v pátek v půl páté ráno a v plném rozsahu bude znovu obnoven v pondělí v jedenáct večer. Metro bude v době výluky jezdit mezi stanicemi Letňany – Muzeum a Pražského povstání – Háje.

I XC má výjimku

V dotčeném úseku dopravní podnik zavede náhradní autobusovou dopravu XC, která bude v provozu mezi Hlavním nádražím a Pražského povstání. Vzhledem k probíhající rekonstrukci tramvajové trati v ulici Táborská nebude linka XC zastavovat v oblasti Vyšehrad v ulici 5. května, ale v ulici Na Pankráci, v zastávkách nočních autobusových linek.

Změny v dopravě související s velikonoční výlukou v metru

V pražském metru je celkem 39 808 pražců, z toho 19 397 na trase C. Dopravní podnik dosud vyměnil 16 879 původních dřevěných pražců za betonové, z toho na trase C už je nových 6520. V celé síti metra zbývá nahradit ještě 22 929 pražců, což je zhruba 57 %. Na lince C je nutno vyměnit ještě 12 877 kusů, tedy asi 66 %.

Výměna pražců je běh na dlouhou trať, a proto i letos budou práce pokračovat v dalších dvou obvyklých termínech. Na začátku letních prázdnin, od 3. do 11. července a na podzim, během prodlouženého víkendu od 28. do 31. října.