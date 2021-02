Na posledním chybějícím úseku, kterému se dosud vesměs říkalo Vlasta, a jenž město označuje jako Blanku 2, probíhá teprve geotechnický průzkum. Práce jsou hotové zhruba ze dvou třetin. Dokončeny budou letos v červnu.

Z desetikilometrové trasy povede 8,5 kilometru v tunelech. Průzkumné vrty jsou proto pro celou stavbu zcela zásadní. Probíhají na hřebeni Třešňovka, kde budou auta jezdit 28 metrů pod zemí. Vyhloubeno zde bylo 89 průzkumných vrtů, dokončených z nich je 80, hluboké jsou mezi 30 až 70 metry.

Definitivně hotovo bude až v roce 2035?

„Na základě údajů, které získáme, zvolíme následně technologii pro ražbu tunelů,“ vysvětlil vedoucí průzkumu Lukáš Grünwald. Získaná data jsou důležitá také pro územní rozhodnutí. „Příští rok dokončíme dokumentaci, rok poté bychom mohli získat územní rozhodnutí. Pak by se žádalo o stavební povolení, stavět by se mohlo v roce 2028,“ prozradil náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Okruh by měl být hotový v roce 2035.

Podle radního probíhají přípravné práce podle harmonogramu. „Přede dvěma lety jsme aktualizovali studii o Městském okruhu tak, aby netvořil bariéry ve městě a umožnil i další výstavbu,“ řekl Scheinherr. Původní plány počítaly s poloviční délkou trasy pod zemí.

Dvakrát dražší než Blanka 1

Připravovaný úsek naváže na Blanku v Pelc-Tyrolce a povede přes Balabenku, pod Třešňovkou na Jarov směrem ke Spojovací a přes Štěrboholskou radiálu se napojí na Jižní spojku. Vyžádá si kompletní přestavbu křižovatky na Balabence, odstraněn bude současný most a doprava bude svedena pod zem.

„To je jedna z podstatných změn oproti původnímu řešení Městského okruhu. Ten velmi kritizovali lidé žijící v okolí zastávky U Kříže. S touto podobou souhlasily všechny městské části,“ vysvětlil Scheinherr.

Cena zbývající části Městského okruhu není zatím známá. Náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09) v minulosti mluvil o tom, že bude zřejmě stát více než 85 miliard korun tedy dvakrát více než Blanka.