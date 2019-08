Nájemní smlouvy tak v budoucnu dostanou jen ty lodě, které projdou remotorizací – tedy získají pohon splňující obdobu silniční normy Euro 5. Nová pravidla mají platit od roku 2021.

„Současný stav je takový, že některé lodě vypouštějí do vody fekálie, některé mají staré dieselové motory z náklaďáku,“ uvedl minulý týden radní Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu).

Dotkne se dvacítky plavidel?

Zatímco pro automobily platí normy Euro, pro nesilniční stroje, jako jsou lodě či bagry, je to Stage. Paralela k Euro 5 je pak Stage III, kterou splňuje většina nových motorů.

„Troufám si říci, že v Praze už má 80 procent lodí motory vyměněné,“ tvrdí Dušan Sahula, bývalý ředitel Pražské paroplavební společnosti a ředitel spolku Středočeské vodní cesty.

Zpřísnění podmínek pro získání kotviště tak podle něj nebude představovat pro většinu provozovatelů problém. „Nemyslím si, že někdo z nich kvůli tomu skončí,“ domnívá se.

Podle Státní plavební správy ale v hlavním městě splňuje emisní normy necelá polovina plavidel. Pražské vody přitom momentálně brázdí 43 velkých lodí. Remotorizace jedné z nich vyjde zhruba na milion korun.

Po zavedení nových ekologičtějších pravidel by tak z Vltavy mohly zmizet až dvě desítky plavidel. Podle odborníků bude ale výsledné číslo výrazně nižší. Po roce 2021 se na vodu zřejmě nepodívá jen několik málo dosud sloužících lodí.

Přibude další fekální bárka

Podle radních je problém ovšem nejen v množství vypouštěných zplodit, ale také v nakládání s odpady. „Stav je takový, že spousta lodníků vypouští do řeky fekálie,“ prohlásil Jan Chabr. Podle Sahuly to ale není pravda. Něco podobného je prý dnes již naprostou výjimkou.

„Každá loď má zabudovaný fekální tank. Když se naplní, posádka zapojí hadici a vypumpuje to do městské kanalizace,“ vysvětluje. K dispozici je i servisní loď na nábřeží Edvarda Beneše. Magistrát přesto plánuje kapacitu navýšit a koupit další „fekální“ loď.

Chabr kromě toho upozornil také na to, že někteří provozovatelé myjí své lodě škodlivými saponáty přímo na řece, s čímž by město chtělo do budoucna také zatočit.