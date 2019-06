Pro jízdu a parkování koloběžek, které v centru zabírají místa na frekventovaných chodnících, vzniknou dva druhy zón. Pokud řidič vjede do takzvané červené zóny, elektrické vozítko se zablokuje. Ta bude platit na pěších zónách v Praze 1, na Královské cestě, na mostech a v Praze 2. O jejich rozšíření nyní firma Lime jedná s městskými částmi. Druhé zóny zelené budou vymezené pro parkování. Firma si je vytipuje sama a následně je prokonzultuje s příslušnou městskou částí a zanese je do aplikace. Platit začnou v průběhu léta.

Neukáznění uživatelé koloběžek totiž mnohdy parkují na chodnících tak, že vozítka brání v průchodu. Pokud tudy chce projet někdo s kočárkem či na invalidním vozíku, musí nezřídka vstoupit do vozovky. Od června musejí zákazníci před jízdou v aplikaci také odklikat, že nebudou jezdit po chodnících, parkovat na nevyhrazených místech a nebudou bezohlednou jízdou blokovat provoz MHD.

Jednání s firmou Lime pokračují od konce minulého roku. „Chceme, aby Pražané mohli koloběžky pohodlně využívat, hledali jsme jen rychlé cesty, jak pravidla upravit, aby před nimi chodci nemuseli uskakovat a nezakopávali o ně na chodnících,“ říká radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Stanoven bude také maximální počet koloběžek ve městě. Konkrétní číslo ale zatím nepadlo. Vznikne také informační kampaň ve spolupráci s agenturou Prague City Tourism, která bude českým i zahraničním jezdcům ukazovat ohleduplné chování za řídítky koloběžek.

Omezení ze zákona

Rada města také minulý týden odsouhlasila dokument o mikromobilitě. „Nejjednodušší by bylo regulovat službu sdílených kol a koloběžek zákonem, například tím, že by město dávalo certifikát či oprávnění k jejich provozování, což zatím neexistuje,“ řekl Scheinherr. „Ve spolupráci s právníky připravíme legislativní změny, které pomohou nastavit podmínky pro provozování těchto služeb uvnitř města,“ dodal Scheinherr s tím, že by tyto typu dopravy mohly být zaintegrovány do pražské veřejné dopravy.

Společnost Lime nová pravidla vítá. „Celý obor sdílených elekrokoloběžek je nový a nyní si tedy přirozeně prochází obdobím, kdy je potřeba ustálit jasná pravidla. Chceme, aby byla naše služba přínosem pro všechny Pražany,“ říká provozní manažer Lime Ondřej Široký.