Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje kompletní rekonstrukci Masarykova nádraží v Praze za 2,4 miliardy korun. Informace serveru E15.cz potvrdil v úterý ČTK mluvčí organizace Marek Illiaš. Modernizace by měla začít v roce 2022. Nádraží by se mělo stát pražským dopravním uzlem s napojením na letiště, v jeho okolí se zároveň připravuje stavba administrativní čtvrti.

„Přestavba spočívá v komplexní modernizaci stanice, zahrnující mimo jiné rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět či vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště,“ uvedl Illiaš.

Díky rekonstrukci by se měla zvýšit rychlost vlaků odjíždějících z nádraží. Ve směru do Libně budou moci vlaky jet rychlostí až 100 km/h, ve směru na Bubny, přes které povede trať na pražské letiště, postupně až 60 km/h. Sjednocena by v celém obvodu stanice měla být také brzdná vzdálenost, ve které musí zastavit z maximální rychlosti všechny vlaky, na kilometr. Součástí projektu by měla být modernizace úseku Hrabovka - Sluncová.

Masarykovo nádraží z roku 1845 je nejstarším velkým železničním nádražím v hlavním městě. Vedle opravy samotného nádraží čeká v nejbližších letech zásadní proměna jeho okolí. Investiční společnost Penta Real Estate, která odkoupila pozemky od SŽDC v roce 2016 za 235 milionů korun, tu plánuje postavit za 6,5 miliardy korun administrativní čtvrť s obchody a restauracemi a rovněž park podle projektu studia zesnulé britské architektky Zahy Hadidové. Projekt vychází z návrhu architektonického ateliéru Jakuba Ciglera, Studio Zaha Hadid Architects je koncepčním architektem.