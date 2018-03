Martin Prokop chce lidi odnaučit plýtvat jídlem

Na celém světě končí ročně v odpadu 1,6 miliardy tun jídla v hodnotě zhruba 750 miliard dolarů. Na Evropu z toho připadá asi 89 milionů tun. V Česku pak podle Centra pro výzkum veřejného mínění končí v odpadcích celkem 830 000 tun jídla. Největší podíl asi třicetiprocentní mají na vyhazování potravin domácnosti

Martin Prokop s manželkou Katarínou, která je v podnikání jeho pravou rukou.Foto: zfarmydomu.cz

„Podle statistiky tvoří čtyři procenta vyhazovaných potravin maso. To znamená, že každý český spotřebitel vyhodí ročně kilogram masa,“ upozorňuje podnikatel Martin Prokop, rodák z Jičína, jinak však už několik let obyvatel Brandýsa nad Labem, kde sídlí i jeho firma Zfarmydomu.cz. Právě on je autorem projektu, jehož cílem je zamezit plýtvání potravinami a naučit spotřebitele zodpovědnému přístupu k nim.

Co s množstvím přebytečných potravin

Podle podnikatele jsou problémem impulzivní nákupy a zlé skladování. Lidé mají ve zvyku nakupovat velké množství jídla do zásoby a čtyřicet procent zákazníků se nechá ovlivnit slevou.

„Velké samoobsluhy sice navštěvuje většina lidí s nákupním seznamem, nakonec však koupí i to, co na seznamu není. Lidé potom s množstvím přebytečných potravin neumějí naložit a kvůli špatnému skladování se tyto výrobky rychleji zkazí. Například pečivo vydrží déle uskladněné v papírovém sáčku než v igelitovém,“ uvádí podnikatel.

Dobroty jako odpad

Zajímavým tipem je poukázání na fakt, že trvanlivost brambor lze prodloužit uskladněním spolu s jablky, zatímco u jiných druhů zeleniny jablka zrání naopak urychlují. Úvahy o hospodárnosti (či lépe nehospodárnosti) využívání potravin v rodinách pak Martina Prokopa vedly ke zrodu originálního podnikatelského nápadu. Totiž prodávat a nakupovat jen tolik, kolik je nutné, a to přes internet.

A k tomu má i filozofické zdůvodnění: při nákupech na internetu jsou prý lidé méně náchylní k tomu, aby podlehli slevě. Navíc se zpravidla drží vypracovaného seznamu. Je tedy řešením nákup na zakázku? Martin Prokop tvrdí, že ano.

O to více, že vyhazování potravin není jen problémem domácností. Tuny jich vyhodí i velké prodejny. Ty s plochou nad 400 metrů čtverečních mají sice od ledna 2018 povinnost odevzdávat ještě nezkažené jídlo do potravinových bank, ale praxe zatím není zdaleka ideální.

Nic nevyjde vniveč

Prodej potravin na zakázku funguje podle podnikatele na principu, že žádný výrobek není vyroben, žádná plodina není zbytečně sklizena, žádné zvíře není poraženo, pokud si zákazník daný produkt neobjedná. Existují tři uzávěrky objednávek ve čtvrtek, neděli a pondělí, do kterých si zákazníci mohou u něho objednat konkrétní položky. Po uzávěrce se objednávky sumarizují a směrují k jednotlivým producentům.

Ti mají na výrobu a přípravu objednávky tři dny. Následně se zboží sváží na jedno místo, kde se zásilky kompletují. Balíčky jsou zákazníkům buď ekologicky rozváženy, nebo si je vyzvedávají ve výdejnách. Zákazníci jsou o stavu vyřizování zakázky průběžně informováni elektronickou poštou anebo krátkými textovým zprávami.

S výsledky prvních dvou let je spokojen

Zatím začíná v Praze a okolí, přičemž mezičasem už zaměstnává čtyři pracovníky natrvalo a k tomu pět brigádníků. Účetnictví a marketing zadal cizím firmám. S výsledky prvních dvou let je spokojený.

A co by vzkázal lidem, kteří momentálně stojí na stejné křižovatce jako on kdysi před časem, když se rozhodoval, zda začne podnikat? Toto: „Začněte. Když záměr vyjde, budete se živit tím, co vás baví, a dělat si věci po svém. Když plán nevyjde, získáte tu nejlepší školu.“

Články v rubrice Podnikatelské tipy a nápady jsou součástí seriálu Deníku a telekomunikačního operátora Vodafone. Zájemcům radí odborníci z praxe, škol i bank. Projekt je dlouhodobý. Za výběr nápadů do seriálu odpovídá redakce. Naše e-mailová adresa je: mojepenize@denik.cz.