Dohromady dostane 5 projektů, které v regionu Praha 6 až 10 uspěly, přes 345 tisíc korun. ČSOB pětici ocenila částkou 160 tisíc Kč, veřejnost navíc přispěla sumou 185 823 Kč. V letošním jubilejním ročníku se totiž o přízeň přispěvatelů ucházel v každém regionu jeden projekt navíc. Z celkem přihlášených 367 projektů tak odborná porota vybrala v každém z 15 regionů 4 a pátý poslala do finále pomocí divoké karty veřejnost.

„Je skvělé, že i ve složité ekonomické situaci lidé podpořili prospěšné aktivity a vybrali mezi sebou rekordní částku! Veřejnost už tradičně poslala nejvíce peněz lidem s hendikepem, nemocným, dětem, mladým a rodinám. V poslední době také roste zájem o projekty zaměřené na životní prostředí, rozvoj regionů a ochranu zvířat. Mám velkou radost z toho, že stále držíme spolu a dohromady pomáháme tam, kde to má smysl,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Zahrada nabídne klid

Nadace BONA provozuje budovu, která se stala novým domovem pro ukrajinsky maminky s dětmi. Nyní jim chce nabídnout i kvalitní místo pro relaxaci v zahradě u domu. „Dětem bychom chtěli dopřát aktivně strávené léto na čerstvém vzduchu, maminkám zase hlavně usnadnit přesun do neznáma, zajistit klid a co největší pohodu. Rádi bychom do upravené zahrady pořídili venkovní posezení pro maminky a pískoviště a další možnosti na hraní pro děti,” říká Martina Bernardová z Nadace BONA. ČSOB na projekt přispěla 50 tisíc Kč, veřejnost vybrala 52 523 Kč.

Psychologická pomoc nejen pro malé děti

Na druhém místě skončil projekt Poradny Vigvam, která nabízí psychologickou podporu zejména pozůstalým dětem. Organizace získala od ČSOB 40 tisíc Kč, lidé přispěli 43 500 Kč. Třetím nejúspěšnějším uchazečem je organizace Dům přání, která pomáhá nejen dětem ale i jejich rodinám. Projekt dostal od ČSOB 35 tisíc Kč, veřejnost mu poslala 37 900 Kč. Čtvrtou podpořenou organizací je ústav Acorus, který provozuje azylový dům pro maminky s dětmi ohrožené domácím násilím. Jeho projekt získal od ČSOB 25 tisíc Kč a od veřejnosti 26 700 Kč. Úspěšnou pětici doplňuje Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, který provozuje azylový dům pro sociálně slabé rodiny s dětmi. ČSOB ho podpořila částkou 10 000 Kč a veřejnost přidala 25 200 Kč.

INFOBOX

- 15 regionů

- 75 podpořených projektů

- celková částka 4 872 269 Kč

- nejúspěšnější projekt v každém regionu dostal od ČSOB 50 000 Kč, další 4 si připsaly 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč a 10 000 Kč

- program ČSOB pomáhá regionům podpořil za 10 let již více než 1400 projektů celkovou částkou přesahující 66 milionů Kč