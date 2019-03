„Účelem Design Study je rozšíření terminálu, které zahrnuje architektonický a stavební návrh,“ uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Letiště sice nehovoří o novém terminálu, rozlehlá přístavba „dvojky“ ale toto označení fakticky naplní. Celkový počet stojánek na letišti vzroste z dnešních padesáti na 75. Z toho má být 18 pro velkokapacitní letadla typu Airbusu A380. Dnes může tento letoun zajet ke čtyřem můstkům. V terminálu má vzniknout prostor až pro sedm odbavovacích ostrovů se 170 přepážkami. Dnes je zde přepážek 60.

Přístavba Terminálu 2 je součástí velkých investičních plánů, které mají v příštích letech spolknout až 27 miliard. Vedle terminálu bude klíčová především devítimiliardová investice do nové vzletové a přistávací dráhy. Ta by měla být hotová do roku 2025.

Směrování podle dopravců, nikoli destinací

Za deset let má zmizet dělení terminálů na schengenský a neschengenský. Cestující budou směrováni podle dopravců, a nikoli podle cílových destinací.

Pražské letiště si loni připsalo devítiprocentní růst, když jeho branami prošlo 16,8 milionu cestujících. Investice mají jeho kapacitu zvýšit na 21 milionů, výhledově pak až na 28 milionů cestujících.

Tento týden Letiště Praha otevřelo novou čekárnu pro cestující se zdravotním postižením či omezenou schopností pohybu a orientace. Čekárna se nachází v odletové hale Terminálu 2 v prostorách bývalé bezpečností kontroly. Cestující zde najdou sedačky, soda bar a k dispozici je jim i asistence, která cestujícímu poskytne doprovod, pomoc s odbavením, průchodem bezpečnostní kontrolou či nástupem do letadla.