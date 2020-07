Ruzyně Půjde o součást akce Runway Park, v jehož rámci se veřejnosti kvůli slabšímu provozu otevírají části zázemí Letiště Praha. Stejný zážitek nabízely ČSA už přede dvěma lety u příležitosti 95. výročí založení firmy. První lety se uskuteční v sobotu 11. srpna ve 14 hodin a o den později v 10 hodin. V případě zájmu počítají ČSA s několika dalšími termíny.

Jednotná cena je 1490 Kč. Letenky je možné zakoupit pouze na webových stránkách aerolinek. Prodej byl zahájen v úterý 7. července. Cestující si své místo na palubě mohou bezplatně vybrat a na let se on-line odbavit 36 hodin před odletem. Zážitková výprava se uskuteční za každého počasí umožňujícího bezpečné provedení.

Symbolické číslo letu

Na letence se cestujícím jako cílová destinace objeví kód UHE, který patří Letišti Kunovice. Kód UHE společnost použila, aby mohla lety vložit do rezervačních systémů, umožnila jejich prodej, vystavení letenek a samotné odbavení. Do Kunovic ani z nich ovšem ČSA nepoletí, startovat i přistávat budou pouze na Letišti Praha bez dalšího mezipřistání.

Zážitkové lety mají symbolické číslo OK 97, protože ČSA budou v letošním roce slavit 97 let. Odlety jsou plánovány z Terminálu 3 Letiště Václava Havla Praha. ČSA na ně nasadí letadlo ATR 72 s kapacitou 70 míst. Let potrvá zhruba 30 až 40 minut.

Všechny zážitkové lety budou pilotovány nejzkušenějšími kapitány. Trať bude tvořit vyhlídkový okruh kolem Prahy, který povede nad hrady Křivoklát, Točník, Karlštejn či Český Šternberk, kolem zámků Zbiroh, Konopiště nebo Kostelec nad Černými Lesy, přes Slapskou přehradu, v okolí kláštera Sázava a hvězdárny Ondřejov.

Pro maximální zážitek letadlo poletí na spodní hranici řízeného vzdušného prostoru tak, aby bylo neustále pod dohledem a kontrolou stanovišť Řízení letového provozu, což bude odpovídat zhruba výšce 800 metrů nad terénem.