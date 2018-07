Letiště Praha reaguje na obránce zvířat. Už neodebírá vejce z klecových chovů

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 30 000 Kč

Odborní pracovníci organizace a řízení Project Coordinator. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Zodpovědnost za celý projekt, který je mu/jí pridělen: dohled nad všemi aspekty koordinace projektu (plánování a řízení všech dat, personálu a zdrojů), od započetí projektu do jeho dokončení, což zahrnuje včasné dodání, rozpočet a kvalitu odevzdání; Be responsible for the entire life-cycle on all projects assigned to him/her: oversee all aspects of project coordination (scheduling and management of all data, personnel and resources) from hand-off through project completion, to ensure on-time, on-budget, and quality delivery. Pracoviště: Transperfect s.r.o., Škrétova, č.p. 490, 120 00 Praha 2. Informace: Markéta Jelínková, +420 224 310 020.