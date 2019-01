Nová marketingová kampaň pražského letiště podpoří během celého letošního roku výjezdový cestovní ruch a celou řadu zajímavých destinací v Evropě. Konkrétně se jedná o místa v Chorvatsku, Itálii, Francii a Španělsku, kam se mohou cestující jednoduše dostat přímým spojením z Letiště Václava Havla.

Kampaň poběží v různých formách v průběhu roku, zejména v letní sezóně. První vizuály lákající k návštěvě vybraných měst jsou již od ledna k vidění v prostorách Terminálu 2. Od následujícího měsíce bude její součástí také propagace prostřednictvím online aktivit i outdoorových reklam na vybraných místech České republiky. Cílem letiště je zvýšit u obyvatel ve spádové oblasti zájem o cestování letadlem a představit jim alternativu k automobilové dopravě. Úkolem je také zvýšit povědomí o destinacích, počtu spojení a podpořit letecké společnosti.

„Chtěli bychom Čechy inspirovat, aby pravidelně a více létali, ať už na dovolenou nebo na stále více oblíbené eurovíkendy. Chceme jim ukázat, že cestování letadlem je rychlejší, pohodlnější a také u celé řady destinací levnější. Konkrétní země a místa, které jsme do nové marketingové kampaně pro rok 2019 vybrali, vychází z dlouhodobé strategie leteckého obchodu Letiště Praha, a tato kampaň je její součástí,“ řekl Jiří Vyskoč, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha.

„Velký potenciál vidíme například u cest do populárního Chorvatska, kdy většina cestujících stále spíše využívá automobily, což bychom rádi změnili,“ dodal.

V letošním roce bude do této kampaně zahrnuto 15 různých míst ve čtyřech zemích ‒ Francii, Chorvatsku, Itálii a Španělsku. Vizuály tak budou cestující lákat k letům například do Splitu, Zadaru, Bari, Pisy, Marseille nebo Malagy. Podobný formát kampaně by se měl opakovat každý rok a konkrétní destinace pravidelně střídat a doplňovat právě podle dlouhodobé strategie pražského letiště.

To podporuje příjezdový i výjezdový cestovní ruch dlouhodobě a kampaň je důležitou součástí rozvoje leteckých spojení. V rámci podpory příjezdového cestovního ruchu vznikla v minulém roce platforma TouchPoint, propojující obchodní a marketingové aktivity Letiště Praha, CzechTourism, Prague City Tourism a Středočeské centrály cestovního ruchu.