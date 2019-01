/INFOGRAFIKA/ Letiště Václava Havla Praha od roku 2013 nepřetržitě roste a posouvá rekordy. Vedení si pochvaluje čísla za rok 2018. Podle nejnovějších provozních výsledků odbavilo pražské letiště skoro 16,8 milionů lidí. Podle tiskové zprávy to znamená 9% meziroční nárůst.

Před 85 lety se začalo stavět pražské letiště. Chystá se rozšíření kapacity i přímá linka do Bangkoku. | Foto: Letiště Praha

Statistika ukazuje, že nejvytíženější byly v uplynulém roce linky do Velké Británie - tradičně směřovalo nejvíc pasažérů letadel do Londýna. Na dalších místech se umístili Paříž, Moskva, Amsterdam a Frankfurt. Většina z těchto evropských měst totiž slouží jako přestupní stanice.

„Z čistě dovolenkových destinací využilo nejvíc cestujících linky do Antalye, Heraklionu, Hurghady, Burgasu a Marsa Alam,“ doplnil Roman Pavcoň, mluvčí Letiště Praha. Navíc z Ruzyně se více létalo také do vzdálených míst.

„Rok 2018 byl na Letišti Praha ve znamení dalšího nárůstu počtu cestujících i počtu pravidelných linek. Své lety z Prahy zahájily tři nové letecké společnosti a létat se začalo do celkem sedmi nových míst. Výrazně se nám dařilo posilovat spojení do dálkových destinací, a to v navyšování počtu frekvencí, kapacit i otevírání zcela nových linek. Díky tomu využilo dálková spojení s Prahou vloni o 250 tisíc cestujících více, což představuje 24% nárůst,“ uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Mluvčí Pavcoň však upozornil, že pozitivní trend nárůstu odbavených cestujících nebyl kopírován počtem leteckých pohybů. Na pražském letišti se uskutečnilo celkem 155 530 vzletů a přistání, což je oproti předchozímu roku pomalejší růst - o necelých pět procent. Vůbec nejrušnějším měsícem se stal červenec, kdy prošlo bezpečnostními rámy v průměru přibližně 46 tisíc cestujících denně. S podporou sedmi desítek dopravců se létalo do celkem 171 míst na celém světě.

Mezi destinacemi se na obrazovkách v obou letištních terminálech nově objevila Filadelfie, Kutaisi, Belfast, Ammán, Marrákeš, Šardžá a Jerevan. Pomyslný titul skokan roku 2018 patří Barcelona. „Velký meziroční nárůst cestujících zaznamenaly dále Budapešť, Londýn/Stansted, Madrid a Antalya,“ vyjmenoval mluvčí Pavcoň.