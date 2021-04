Cestování v době pandemických opatření opět přineslo netradiční žebříček destinací, kam se z Prahy létá nejvíce. Na prvním místě je stejně jako v únoru Dubaj. Vyplývá to ze zveřejněných dat za březen.

Mezi Prahou a Dubají letělo 12 tisíc cestujících, tedy zhruba každý sedmý. Na dalších místech byly Amsterdam, Hurghada a Marsa Alam, Moskva a Tenerife.

Data ukazují, že letadla létají do řady destinací prázdná. Například do Dauhá létaly v březnu Qatar Airways třikrát týdně. Letadla ale přepravila v obou směrech jen zhruba tři tisíce cestujících. Během celého března došlo na letišti ke 2479 vzletům a přistáním, což je meziroční pokles o 59 procent. Objem odbaveného zboží klesl o pět procent. Za celé první čtvrtletí letošního roku bylo odbaveno téměř 251 tisíc cestujících, což je meziroční pokles o 90 procent.

Tři desítky destinací

Aktuálně mohou cestující využít z Letiště Václava Havla Praha přímá letecká spojení do více než 30 destinací. Jedná se především o linky do významných evropských měst, jako jsou Amsterdam, Paříž nebo Frankfurt, která slouží i jako důležité přestupní body do navazujících destinací.

„K dispozici jsou i nadále přímé lety například do Egypta, na Kanárské ostrovy nebo do španělské Malagy, na Madeiru či do Lisabonu. Přímá letecká spojení má Praha také na dálkových linkách do Dubaje nebo do Dauhá,“ dodala mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.

Pro cesty přes Turecko nebo přímo do Istanbulu je linka společnosti Turkish Airlines, která od dubna nabízí nově až šest letů týdně. Během tohoto měsíce dochází také k navýšení přímých spojení z Prahy do Ruska. Do Petrohradu budou létat Smartwings i společnost Rossiya, do Moskvy pak navýší počet letů Aeroflot.

Spustit úplně novou linku do Bukurešti plánuje společnost Blue Air. Rumunská společnost má začít létat od 3. května třikrát týdně. Od konce května přibude rovněž nové spojení společnosti AnadoluJet do turecké Antalye.

„Doporučujeme všem cestujícím, kteří mají naplánovaný let, aby si vždy před cestou zjistili všechny platné podmínky pro cestování, a vyhnuli se tak případným komplikacím při odbavení nebo při hraniční kontrole. Cestující by se také měli informovat o všech platných opatřeních na letišti a na palubě letadla své letecké společnosti,“ dodala Pavlíková.