Letiště Praha má potvrzeno od 17 dopravců obnovené spojení do 55 destinací. Jde přibližně o třetinu loňského provozu. Seznam linek by se měl v následujících týdnech dále rozšiřovat, letiště se chce zaměřit zejména na velká evropská města. Během pandemie koronaviru byla drtivá většina linek zrušena, zůstaly pouze dvě. V současnosti na letišti funguje 17 pravidelných linek, další budou přibývat v následujících dnech a týdnech.

Letiště Václava Havla. | Foto: Letiště Praha

Tento týden se obnoví letecké spoje do sedmi měst. Dnes začne Air Serbia létat do Bělehradu, Brussels Airlines do Bruselu, ČSA do Košic a Luftansa do Mnichova. V dalších dnech by měly přibýt také linky do Budapešti, Keflavíku a Manchesteru. Dopravci dále ohlásili obnovení desítek dalších linek koncem června a v červenci. Mezi ohlášenými linkami jsou i tři nové, do Londýna od ČSA a do Tirany a Varny od Wizz Air.