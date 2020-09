V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř. Podle něj už začali s revizí odhadovaného počtu cestujících. Namísto původně odhadovaných pěti milionů v letošním roce očekávají nižší číslo: přes čtyři miliony. „Přepočítáváme i naše odhady na příští rok,“ dodal Řehoř.

Dobu slabšího provozu podle něj využívají k intenzivnější údržbě a digitalizaci letiště. „Chceme být připraveni, až se vrátí provoz k normálu,“ vysvětlil Řehoř. Letiště od začátku pandemie propustilo z původního počtu 4300 zaměstnanců 670 lidí. „Je velmi pravděpodobné, že ještě někoho propustíme. Budeme se snažit, aby redukce byla co nejmenší, chceme si lidi udržet,“ dodal Řehoř.

Letos dividenda nebude

Letiště těží z toho, že do krize vstoupilo prakticky bez dluhů. I kvůli zhoršené situaci nemusí z loňského zisku vyplatit dividendu státu. Už v říjnu ale bude muset začít čerpat úvěr na provoz v hodnotě jedné miliardy.

„Proděláváme 100 milionů korun měsíčně na provozu, současně běží velké investice, které nemůžeme zastavit. Dostali jsme se do stavu, kdy musíme do banky,“ dodal Řehoř. Letiště by nemuselo do banky chodit, kdyby nebylo nuceno v posledních letech pravidelně odesílat miliardové dividendy do státní kasy.

Řehoř ale počítá i s penězi z veřejných zdrojů. Na ministerstvo průmyslu a obchodu už odešla žádost o miliardy korun z takzvaného programu obnovy: letos dvě miliardy korun, příští rok 2,5 miliardy korun. Má jít o peníze na investice. Od Státního fondu dopravní infrastruktury má letiště přislíbeno 125 milionů korun na projekty na zvýšení bezpečnosti.