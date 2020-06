„Mám na náměstí sídlo realitky, pro můj byznys je ale jedno, jestli kanál Na Příkopě patří Karlovi nebo Pepovi. Jako sdružení jsme sice silní, ale nevládneme miliony, které bychom mohli někomu dávat. Roční rozpočet máme kolem dvou milionů korun a zdrojů financování je několik desítek. Celé pětičlenné vedení je navíc apolitické,“ dodal.

Proč se rekonstrukce z vašeho pohledu tolik vlekla?

Je to jednoduché. Chybělo manažerské vedení v podobě styčného důstojníka, který by za projekt kopal. Ať už na městě, nebo městské části. Zkrátka to nikoho nijak zvlášť nezajímalo. My jsme celé roky opakovali – musíte mít koordinátora, musí to chtít starosta či místostarosta, primátor… Oni to ale nechtěli. Bylo jim to jedno.

Dnešní vedení radnic byste v tom ohledu pochválil? Nebo se projekt vlekl tak dlouho, že už se to prostě muselo pohnout?

V Praze to takto nefunguje. Za třináct let, co chodím lobbovat, jsem zjistil, že se věci mohou vléct nekonečně dlouho. Po každých volbách jsme „naběhli“ na nové reprezentanty a zopakovali jim: Máte tady Václavák, který zná v Česku každý. Je to dobré politické téma – pojďme ho dotáhnout! A teprve minulé a současné magistrátní vedení na to výrazně slyšelo. Obávám se, že Adriana Krnáčová (expirmátorka za ANO - pozn. red.) pro město moc dobrého neudělala. Zůstaly tady ale po ní tři pozitivní věci a jednou z nich je to, že projekt „popohnala“ až k začátku rekonstrukce. Bez ní by to nebylo. V současném vedení to zajímá a baví náměstky (Petra) Hlaváčka (TOP 09) a (Adama) Scheinherra (Praha sobě), primátora (Zdeňka Hřiba z Pirátské strany - pozn. red.) nikoliv. Prahu 1 tohle téma také baví.

Kdo je Jan Adámek

Narodil se v roce 1973 v Praze. Má bakalářský titul z Podnikohospodářské fakulty VŠE. V letech 2003 až 2010 byl ředitelem Hotelu Jalta. Posledních deset let je majitelem těchto firem: Jan Reality, Jan Hospitality, Jan Advisory. Předsedou Sdružení Nového Města pražského je od roku 2006. Je ženatý a má dva syny.

Máte na mysli jak současné vedení Prahy 1, tak to předchozí, které skončilo v lednu?

Ano. Už odvolaný starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě) do toho hodně „šlapal“. Včetně návratu tramvajových tratí. Nemám pro to důkazy, ale říká se, že hlavním důvodem nezájmu předchozích garnitur byly peníze. Dnes je moderní, že politici mnohem víc bojují za veřejné věci. Dříve ale opravdu všichni bojovali za svou kapsu nebo byznys. Náměstí bylo rozdělené na různé části, z nichž leckdo něco měl. Třeba jen „hloupé buřtstánky“ generovaly spoustu peněz. Jejich osud zpečetila až začínající rekonstrukce. Budou samozřejmě nějaké nové. U nich by se ale už měl vysoutěžit tržní nájem. Ne pět korun jako doteď. Právě rozdíl mezi tržním nájmem a tím faktickým konzumovali politici, kteří rozhodli o tom, že tam mohou stánky být. Případně též úředníci. To vysvětluje, proč rekonstrukci nechtěli. Zdrojů financování ale měli pochopitelně mnohem víc.

Dnes už jsou podle vás poměry „čisté“?

Novodobý způsob mafiánského obchodování vymysleli politici jako cestu k vydělání peněz. Pokusy o takové praktiky samozřejmě přetrvaly dodnes. Většina lidí, kteří tahali za nitky, už ale není ani v politice ani na zainteresovaných úřadech. Věřím, že se to postupně čistí. Hodně pomáhá výměna politiků a roli pomyslných očí plní spolky našeho typu.

Snaží se dnes ještě někdo rekonstrukci komplikovat?

Vyhráno není nikdy, dokud není hotovo. V zásadě ale z 98 procent tady vyhráno je. Začalo se dělat a práce jsou nějak rozvržené s tím, že v polovině prosince má být hotová první etapa. Nějaké subjekty s destruktivními úmysly do toho procesu vstoupily. Nejsilnější byl dnes už vyřešený odpor Klubu za starou Prahu, který bojoval proti rampám do podzemních garáží v paláci Savarin. Musím říct, že v tomto odvedl exstarosta Čižinský skvělou práci. Zasekl se a řekl, že nikdy žádné rampy nebudou. Mnozí mu říkali, že to není možné, že už jsou povolené a podobně. On to ale přesto dotáhl úspěšně do konce a rampy nebudou. Zaplať Pánbůh za to. Toto se tedy vyřešilo, ale pak si nějaká paní vymyslela problém se stromy.

Co je podstatou sporu?

My nikdo přesně nechápeme, o co jde. Současné lípy zde nejsou nejvhodnější, protože jsou velmi náchylné na prostředí, ve kterém žijí. Na náměstí je hodně prachu a málo závlahy. My jsme jako spolek vysadili asi sedmnáct nových lip, protože ty staré uhynuly nebo k tomu spěly. Navíc jsou podle nás lípy na tento prostor příliš vzrostlé. Ty stromy za to nemohou, ale podle mě má být koruna níže, aby byla vidět architektura jednotlivých domů v Pražské památkové rezervaci. Z uvedených důvodů navrhl autor přeměny náměstí platany. Někteří lidé se proti tomu vzbouřili. Mně osobně je to vlastně jedno. Já jen chci, aby tu byly co nejdříve stromy s hustými korunami stromů, pod nimiž bude stín a chlad. Ve spolku po bohatých zkušenostech víme, že něčeho dosáhnout je důležitější než některé detaily toho úsilí. Teď se tedy vymyslel nový druh lípy, který by měl mít méně kapajícího „medu“ a plánuje se pravidelné zastřihávání, díky čemuž nebudou koruny zasahovat do třetího či čtvrtého patra. Zmíněná paní ze Spolku pro Pankráckou pláň přesto navzdory tomuto kompromisu nestáhla své obstrukční dokumenty. Nějak se to ale řeší a ono se to vyřeší.

Tramvaje přilákají zákazníky

Vyvolává ještě něco výraznější emoce?

Nepochybně tramvaje. Ty vzbuzují přímo ohromné emoce. Tedy čtyři různé možnosti staronových linek, s nimiž si různě hrajeme. Včetně návratu tramvají do tzv. hradebního korza, což je jakási podkova vedoucí od Národní třídy přes Můstek a Příkopy na náměstí Republiky a Revoluční. A také včetně tratě vedoucí přes celé náměstí od Národního muzea dolů. Ta by pomohla spoustě lidem. Hlavně starším nebo maminkám s kočárky, které nebaví chodit směrem nahoru. Náš spolek uspořádal dva workshopy s veřejností i odborníky na téma dopravy. K našemu úžasu ani jeden z odborníků neřekl, že by tramvaje na náměstí vadily. Tam jsme tedy neřešili příliš to korzo, protože to je zatím pouhá vize. Ale tramvaje přímo na náměstí mají mimo odbornou obec hlasité kritiky, což popravdě nechápu. Kdysi to bylo politikum. Exstarosta (Oldřich) Lomecký (dříve TOP 09 - pozn. red.) říkal, že nenechá náměstí zadrátovat. Z mého pohledu vždy zadrátované bylo a teď by drátů bylo mnohem méně. Navíc by byly šikovně schované v těch korunách stromů. A především pro obchodníky je to skvělá šance.

Tramvaje dostanou na Václavské náměstí ještě víc zákazníků?

Ano. Navíc lidé, kteří vidí obchody z tramvají, vystoupí na zastávce a jdou tam nakupovat. Vlastně se dá očekávat, že pak tržby budou mnohem vyšší, než jsou dnes. Vyšší tržby spodní část náměstí donedávna nepotřebovala. Zato vrchní ano. Tržby jsou totiž kvůli poloze v horní části mnohem nižší. A nájmy jsou klidně třetinové oproti spodní části. Je to logické. Zatímco dole před krizí procházelo 130 tisíc lidí denně, nahoře jen asi 45 tisíc.

Váš spolek sdružuje převážně podnikatele, máte ale i několik členů z řad rezidentů. Jak to jde dohromady?

Dřív jsme byli v určitém „klinči“. My podnikatelé jsme například chtěli, aby tu mohla auta parkovat, kdy chtějí. Rezidenti zase říkali ne – parkovat tu budeme primárně my a až jestli něco zbude, tak ať tu parkují vaši zákazníci. Tohle se ale dost změnilo. Je nová doba a spousta lidí už třeba ani auto nemá. Víc se chodí pěšky, jezdí na kole. A navíc my jako podnikatelé jsme zjistili, že v globalizovaném světě vypadají všechna velkoměsta podobně. Jsou v nich stejné obchody, podobné kavárny. My teď proto říkáme, že se potřebujeme vrátit k tomu, co dělá Prahu Prahou. V tom jsme zajedno s rezidenty. To, co dělá lokalitu místní, je zelinář, kadeřník nebo třeba opravna varných konvic místo opravny turistických kufrů. Když tu budou takové služby, tak se budou moc lidé zase vrátit, nastěhovat zpátky. A vlastní obyvatelé zase místu dodají autenticitu a unikátnost. Rezidenti v centru v posledních letech pochopitelně ubývají. Zejména kvůli krátkodobým pronájmům.

Turisté se začnou vracet až na pozdim

Vnímáte koronavirovou krizi jako příležitost ke změně struktury služeb a provozoven v nejužším centru?

Je to příležitost, mohlo by se to stát a doufám, že se to stane. Pointa je taková, že soukromé vlastníky nemovitostí nemůžete donutit, aby poskytovali prostor někomu, kdo jim nabídne méně peněz. Můžete se s nimi o tom bavit a doufat, že je přesvědčíte. V lokalitě je ale poměrně dost nemovitostí ve vlastnictví Prahy a správě Prahy 1. A to jsou právě nemovitosti, kde by mohly být služby pro lidi, kteří tu bydlí. Má to samozřejmě to úskalí, že radnice kalkulují s nějakými příjmy z pronájmů. Na Příkopech třeba byla úžasná drogerie a železářství. Za Lomeckého se smlouva zrušila a stejný obchod se pronajal prodejně oděvů. Nájem pro městskou část je násobně vyšší, ale ztrácí se tím kus autenticity. Trendy se samozřejmě v čase mění. Doba matrjošek a ruských beranic je pryč. Teď jsou v módě candy shopy se sladkostmi. Jsou docela hezké, ale jejich množství nedává smysl. Je jich snad dvanáct na kilometru čtverečním. To je prostě divné. Říkám si: Aha, co za tím asi může být? Bez obchodů, jako je ovoce-zelenina, nejde nejen žít, ale upřímně řečeno ani pracovat. Když jdu do práce, tak si chci koupit dobré jablko. A jsem ochoten za to připlatit, protože jsme v centru.

Které typy provozoven jsou teď nejvíc ohrožené?

Určitě restaurace. Zejména ty, které byly zaměřené jen na turisty. Ty nemají šanci. Spousta z nich je teď zavřená a čeká se, jestli to zvládnou, nebo padnou. Jen v horní části náměstí už registruji nejméně šest nebo sedm prostor, které jsou nově k mání. Obchody s módou nebo obuví, které tam donedávna byly, zkrachovaly. Jsou samozřejmě zájemci, kteří by je byli ochotní nahradit. Těm se ale nechce platit odstupné a podobně. Bude to složité. Je to zároveň šance pro ty, kdo stojí o lepší či vhodnější prostor. V té souvislosti se bojíme toho, aby se tu nerozjely služby, které zde nevidíme rádi. Například nekonečné množství vietnamských večerek, kde je celá výloha vyskládaná absintem v různých podobách. Nic proti vietnamským podnikatelům, ale toto město nepotřebuje. Netvoří to dobrou atmosféru, centrum to ničí.

Kdy čekáte návrat k normálu, pokud jde o obchody v nejužším centru Prahy?

Turisté se pomalu začnou vracet nejdříve na podzim. A ještě to mohou zkomplikovat případné ekonomické krize ve zdrojových státech či druhá vlna pandemie. Obecně se v cestovním ruchu čeká návrat k běžnější situaci až na jaře příštího roku. V hlavní turistické zóně teď extrémně chybí kupující, a tím pádem nemají obchodníci na zaplacení nájmu. Zároveň řada obchodníků využila uplynulou dobu k renovaci interiérů, což je skvělé. Myslím si také, že dojde k přeskupování majetků. Že mnoho majitelů celých nemovitostí je neudrží a budou je muset dříve nebo později prodat. Skutečně by to mohlo přispět k rozumnějším vztahům.

Máte nějaký zahraniční vzor metropole s dostatečně autentickým centrem?

Největší inspirací je pro mě pařížský Montmartre. Nahoru do kostela chodí strašně moc turistů, ale všude v tom kopci bydlí lidé. Je tam úžasné místo, kde je asi osm prodejen svatebního oblečení. S budoucí manželkou jsme na to narazili náhodou a ty svatební šaty tam koupili. Nebyly ani nějak předražené. Poslal jsem tam i další lidi, což působí absurdně. Montmartre je pro mě úžasný příklad. Paříž je ale jiná. V Praze máme jediné centrum, tam jich mají sedm, v Londýně dokonce patnáct. Ve Vídni se mi zase líbí, jak se změnila Maria Hilfe Strasse. Ta je teď převážně pěší zónou s projíždějící tramvají. To by také mohl být vzor pro Prahu, ačkoliv genius loci tam není takový jako na vršku Montmartre.