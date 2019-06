České dráhy se snaží prodat či pronajmout nemovitosti, pro které nemají využití. Většinou se jedná o již nevyužívané sklady, najít se dají ale třeba zmiňované budovy železničního depa, nebo bývalého nádraží. Ve Středočeském kraji je tak na prodej 19 nemovitostí, na pronájem potom 24 nemovitostí.

Jde tedy o takzvaný zbytný majetek, který chtějí Dráhy prodat. „Primárně jednáme s městy a obcemi, které nemovitosti využívají pro rozvoj služeb a sídla prospěšný občanům např. parkoviště, komunikace, dopravní terminál apod. Cena nemovitosti je vždy stanovena nezávislým odborným posudkem,“ řekla Gabriela Novotná, regionální tisková mluvčí Českých drah. Nejvyšší nabídka tak vyhrává. Finálně o veškerém majetku k prodeji rozhoduje dozorčí rada.

Samozřejmě u takových specializovaných objektů, či pozemků, se člověk musí zamyslet nad využitím. „Jakým způsobem bude nemovitost dál využívána, záleží primárně na kupujícím. Tyto nemovitosti jsou zpravidla v obvodu provozované dráhy a musí tedy počítat s určitými omezeními, která s tím souvisí. Pokud jde o námi nevyužívané provozní nebo skladové prostory, jsou i následně většinou využívány jako výrobní haly nebo sklady. Bytových objektů nabízíme minimum,“ vysvětlila Gabriela Novotná.

Třebaže by si člověk mohl myslet, že v dnešní době nedostatku bydlení by mohl být o jakýkoliv pozemek zájem, realitní makléř Lubomír Fleisig není zcela přesvědčený. Podle něj by mohl být pro někoho problém, že by bydlel v blízkosti kolejí. „Myslím ale, že spousta nádražních budov by šla využít jako sociální byty pro vyřešení nějakého nouzového stavu,“ poznamenal.

Transakce se může prodloužit

Jako zajímavé by podle něj mohly být právě skladové prostory. „Pokud mají možnost příjezdu těžké tonáže, tak proč takovou lokalitu nevyužít opět jako sklady, aby se mohla železnice více vytížit?“ řekl. Podle něj by tak mohly mít o takové prostory zájem speditérské firmy, které by je znovu využily jako sklady.

Jak dlouho je nemovitost na prodej ale záleží na jednotlivých případech. „Například u měst a obcí transakci schvalují nejen orgány ČD, ale pochopitelně i příslušné orgány města, což může celou transakci prodloužit,“ dodala mluvčí Českých drah.

Vybrané nemovitosti Českých drah k pronájmu či prodeji:

Prodej komerčního pozemku o výměře 16 802 m2 – 1 002 000 Kč

Prodej nemovitostí v Rožďalovicích – 385 000 Kč

Prodej pozemků v Kamenných Žehrovicích – 601 000 Kč

Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí v k. ú. Velký Osek – 1 180 000 Kč

Železniční depo Kutná Hora – 6 715 000 Kč

Březnice – pronájem ploch – 2 500 m2 – 10 Kč za m2 za měsíc

Dolní Beřkovice – skladové prostory – 329,17 m2 – 25 Kč za m2 za měsíc

Nabídka pronájmu nebytových prostor v obvodu žst. Nymburk – 1 089,29 m2 – 55 135 Kč za objekt za měsíc