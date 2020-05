ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Otevřel se například bazén na pražském Strahově, kam od 06:00 do zhruba 14:00 přišlo jen 22 lidí. "Jsme malý bazén, ale za běžného provozu tu máme určitě čtyřikrát vyšší návštěvnost," řekla pracovnice krytého plaveckého bazénu Strahov. Návštěvníkům u vstupu měří teplotu, stejně jako zaměstnancům při příchodu do směny. Ve vstupní hale i šatnách je k dispozici dezinfekce. Běžné mýdlo bylo vyměněno za dezinfekční. Na dodržování pravidel a provoz dohlíží několik koordinátorů - pokladní u vstupu, plavčík u bazénu a strojník v šatnách a sprchách.

Znovuotevřeno je také Aquacentrum Šutka. "V průměru zde dnes máme kolem padesáti šedesásti lidí. Očekávali jsme větší nápor, aspoň kolem 100," uvedl pracovník akvacentra. Provoz podle něj funguje bez problémů, některým lidem se musí připomenout nasazení roušky, pokud neplavou, řekl. Kapacita areálu je 500 lidí, nyní tam podle nařízení ministerstva zdravotnictví může být maximálně 300 návštěvníků.

"Největší radost ze zahájení provozu mají zaměstnanci," řekla generální ředitelka Aquapalace Praha Vladana Horáková. Lidé podle ní dnes příliš vodní svět nenavštěvují, ale ve velkém pokládají dotazy k návštěvě. Za první hodinu bylo podle Horákové v areálu zhruba 70 lidí. Dopoledne byly podle ní nejvíc navštěvovány sauny, a to stálými klienty fitness, kterým permanentka platí i do sauny. "V 11:00 jsme zahájili první ceremoniál bez víření vzduchu, kde byla kapacita naplněna," řekla.

Horáková chce apelovat na ministerstvo zdravotnictví, aby zvedlo maximální možnou kapacitu. Aquapalace Praha je kolaudován na 3000 lidí v jeden okamžik, stávajících 300 návštěvníků znamená ekonomickou ztrátu. Lidé ale dělají už rezervace na víkend, rodinné boxy jsou podle Horákové už obsazené.

V plaveckém stadionu v pražském Podolí je v provozu vnitřní a větší ze dvou venkovních bazénů. Venkovní padesátimetrový bazén je vyhříván. Šatní skříňky jsou k dispozici ob jednu, mimo provoz jsou sauny, parní lázeň a tobogan. Rehabilitace, fitness a bufet fungují. Po ránu bylo na místě několik desítek lidí, fronty se netvořily. Roušky je nutné nosit pouze při pohybu po areálu.

Od rána přicházeli návštěvníci do saunových světů Saunia, které se nacházejí na 11 místech v celé republice. "Předpokládáme, že večer se dostaneme v některých pobočkách dokonce blízko k jejich podzimnímu standardu, platí to především pro Prahu a Brno," řekl ČTK provozní ředitel společnosti Jaroslav Zonyga. K dobré návštěvnosti podle něj nahrálo i ochlazení. Přicházeli většinou stálí zákazníci. V týdnu podle Zonygy do Saunie ale zavítají i zákazníci noví, které podle něj láká hlavně diskutovaný zdravotní efekt saunování.

Ne všichni provozovatelé ale v podnělí 25. 5. otevřeli. O zahájení jedná Výstaviště Praha, plavecký stadion SK Slavia Praha návštěvníky přivítá od 1. června.

Saunový svět Satori Spa plánuje otevření až na 1. září. "Jeden z důvodů je i ten, že zajištění daných opatření jsou náročná, a hlavně našim zákazníkům nejsme schopni dodat stoprocentní službu, která je pro nás zásadní. Rozhodně tomu nenahrává ani roční období, ke kterému se blížíme. Nyní navíc u masáží vidíme, jak se stále zákazníci bojí kontaktu a výsledný počet objednávek neodpovídá realitě před koronavirem," uvedl manažer Satori Spa Jakub Hladký.