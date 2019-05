S příchodem méně deštivého počasí jsou nyní v ulicích metropole často k vidění žlutočerná elektrokola. K jejich zapůjčení přitom stačí jen málo.

Stáhnout si aplikaci Freebike, zaregistrovat se a vybrat si tarif. Aplikace pak vzápětí pošle login a PIN k přihlášení. Pak už jen stačí najít si nejbližší volný bicykl na přehledné mapce. Půjčit si ho lze buď kliknutím přímo v aplikaci nebo k němu fyzicky přijít a naskenovat QR kód umístěný na baterce pod sedačkou. Kolo zabliká a k jízdě se aktivuje dvojím stisknutím zadní brzdy. Můžeme vyrazit.

I když vozidlo pohání motor, šlápnout se občas musí, elektrokolo není moped. Po rovině nám stačí dva tři záběry na pár desítek metrů a pak je třeba šlápnout znovu. Milovníkům tradičních kol možná chybí neustálý pohyb v pedálech, více námahy ale nevyvine vyšší rychlost elektromotor dává podporu jen do rychlosti 25 kilometrů v hodině, což v městském provozu postačuje.

Do prudšího kopce je třeba šlapat konstantně, ne ale rozhodně s námahou. Zapotíte se pouze v případě, že si trasu špatně naplánujete a do cesty se vám postaví schody, do nichž musíte těžký stroj vynést.

Vrácení je ještě jednodušší než půjčení. V aplikaci stačí kliknout na „vrátit kolo“ nebo třikrát za sebou krátce stisknout na místě zadní brzdu. A jak je to s parkováním? To je možné pouze ve stanicích vyznačených v mapě. Kdo odloží kolo jinde, nemine ho poplatek 25 korun.

Mapa také vyznačuje červené zóny, kde mimo virtuální stanice není povolené parkovat vůbec. Celou mapu ohraničuje silná červená čára, za kterou už není možné jet, do budoucna se ale území rozšíří. Firma také plánuje zavést stání na speciálních místech v modrých zónách.

Půl hodiny za 30 korun

Ohledně cen firma nabízí několik tarifů. S výjimkou minutového tarifu a tarifu na 24 hodin je první čtvrthodina jízdy zdarma, poté se platí dvě koruny za minutu, takže půl hodiny vychází na 30 korun. Zpoplatňuje se i „pauzování“, tedy stav, kdy zastavíte a kolo nevrátíte. Tarif „pro páry“ také nabízí půjčení dvou kol na jednu aplikaci. Využít lze i minutový tarif, kde se platí dvě koruny za minutu. A v neposlední řadě jde půjčit kolo i v klasickém šlapacím módu. V tom případě je zdarma prvních deset či třicet minut.

„Chceme, aby si lidé řekli, že jezdit na elektrokole je lepší než autem. Sedmdesát procent všech cest, které lidé podnikají, je totiž do osmi kilometrů,“ říká Charles Butler za kola Freebike, které provozuje společnost Homeport.

Samotná baterie má dojezd přibližně 120 kilometrů a vydrží v provozu zpravidla tři až pět dní. Během jízdy se pomocí brzd rekuperuje, takže při sjezdu z Žižkova do centra nabijete až patnáct procent energie. Díky elektronickému systému mají technici přehled o pohybu všech kol a stavu jejich baterií, které v terénu pravidelně vyměňují.