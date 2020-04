Ta vyřeší především rekonstrukci frekventované lávky nad nástupištěm, komplikovaný přístup k nástupišti metra směrem do centra a neefektivní a často vícenásobné objíždění terminálu autobusovými linkami.

„Rozhodli jsme se věnovat tomuto vytíženému místu větší pozornost a pokusíme se napravit některé nedostatky, které po letech fungování má. Cílem je zpříjemnit lidem cestu domů nebo na nákup či pouze jen přestup mezi metrem a autobusy,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Změna je nezbytná

Dvacet dva let po otevření patří dnes Černý Most k nejodpudivějším dopravním uzlům v Praze. Terminál přes den využije okolo 50 tisíc cestujících.

„Černý most je symbolická východní brána do Prahy. Jedná se o jeden z nejvíce frekventovaných dopravních uzlů, zároveň je také místem, které teď nevzbuzuje pozitivní pocity. Cestující se tam necítí dobře a to změní nová studie revitalizace. Ukáže, jaké povrchy vyměnit, jak udělat místo snadno udržovatelné a ubouráme zbytečné lávky. Výsledek studie také zajistí, jak terminál otevřít pro pěší a zlepšit a zjednodušit přestupy na jednotlivé druhy dopravy,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Podle pražských radních je už architektonické řešení morálně zastaralé a technický stav některých částí nosných konstrukcí je velmi špatný. „Díky studii od kolegů z Technické správy komunikací hlavního města Prahy víme, že lávka nad nástupištěm je ve velmi špatném stavu a máme už pouze deset let na její rekonstrukci. Může jít o novou odlehčenou formu, která však bude respektovat stávající charakter celého terminálu. To je přístup, který se snažíme prosazovat všude tam, kde to dává smysl, abychom si v Praze zachovali stavby ze všech různých dob,“ doplňuje Hlaváček.

Koncepční studie bude vznikat na půdě IPR a měla by být dokončena v první třetině roku 2021.