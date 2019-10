Toto impozantní plátno malíř namaloval po svém příchodu do Prahy v pozdním létě 1934 a představuje absolutní vrchol jeho pražských vedut. V říjnu 1934 byl obraz vystaven v Mánesu. Obraz se tak přesně po 75 letech vrátil zpět do této slavné výstavní síně.

Olej Praha – Pohled z křížovnického kláštera byl mnohokrát publikován a vystavován. Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, např. ze Strahovského kláštera, ze zahrady Kramářovy vily, z obou břehů Vltavy a dalších míst jsou dnes součástí významných sbírek v Čechách i v zahraničí.

Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most (1934, sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín (1936, sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám.

Rekord padl o půl milionu korun

Kokoschka si pro práci na tomto obraze vybral malý balkon v křížovnickém konventu na Starém městě a odtud pak svýma očima maloval Prahu téměř celé tři týdny. Díla jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. století se na aukcích objevují jen vzácně, jednalo se tak o jedinečnou a neopakovatelnou aukční příležitost.

Obraz tohoto významu se na českém aukčním trhu nikdy v minulosti nedražil. Dílo šlo do aukce s vyvolávací cenou 68 milionů korun.

Dosavadní rekord českých aukcí držel obraz průkopníka abstraktní malby Františka Kupky Plochy příčné II. V květnu se v Praze prodal za 65 milionů korun, s dvacetiprocentní přirážkou kupec zaplatil 78 milionů.