/ROZHOVOR/ Bar Déjávu v Jakubské ulici založil dnes čtyřicetiletý Lukáš Hemek před deseti lety se svým společníkem. Kvůli vládním opatřením souvisejícím s infekční virózou covid-19 je však podnik zavřený a opustit jej museli jeho dlouholetí zaměstnanci. „To bylo pro nás vůbec nejhorší,“ přiznal Hemek.

Spolumajitel klubu Lukáš Hemek (vlevo) na posezení s přáteli. | Foto: Déjávu

Bylo těžké rozjet podnik v centru metropole?

Ano, oba jsme začínali jako barmani. Než jsme klub dostali na úroveň, kam jsme chtěli, stálo nás to tři roky dřiny a odříkání. Často se stává, že restaurace či bar do tří let skončí. Nám se během této doby podařilo splatit vstupní kapitál i dluhy.