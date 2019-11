„Okamžitě po převzetí začneme s nutnými opravami a přípravou na rekonstrukci. Máme s objektem určitý dlouhodobý plán, který musíme předložit památkářům k diskusi a projednání,“ vysvětluje generální ředitel Cimex Group Miroslav Kosnar. V Praze skupina vlastní například hotel Pyramida na Dlabačově nebo budovu Sixty House na Pražského povstání.

Původní vyvolávací cena z roku 2016 byla o necelých 70 milionů vyšší. Tehdy se přihlásil jeden zájemce, nabídka ovšem obsahovala formální chyby a nemohla být zařazena do aukce. O areál letos projevila zájem městská část Praha 5, jejíž zastupitelé schválili výzvu, podle níž by se v případě neúspěchu dražby mělo pokusit objekt získat ministerstvo kultury nebo hlavní město.

Česká pošta se nikterak nestarala

Navzdory předpokladům se však kupec našel. „V současné době panuje velká naděje, že nový majitel se bude o celý komplex starat lépe než Česká pošta, která se o něj nestarala nikterak,“ říká předsedkyně Spolku přátel beuronského umění Monica Bubna-Litic. Zatímco plány nového vlastníka na využití kláštera jsou zatím ještě nekonkrétní, kostel by měl podle vyjádření Cimexu dál sloužit veřejnosti. „Každopádně se pokusíme navázat spolupráci i s novým majitelem,“ dodává Bubna-Litic.

Areál kláštera s přilehlým kostelem Zvěstování Panny Marie z konce 19. století obývaly německé benediktinky, ty ho však byly nuceny opustit roku 1919. Ve stejném roce se dostal do vlastnictví Ministerstva pošt a telegrafů. Dosavadním majitelem je Česká pošta, která však pro komplex nenašla využití.

Obě stavby jsou zapsány jako kulturní památka. Spolek přátel beuronského umění už v minulosti projevil obavu, aby nedošlo k poničení vzácných maleb novým vlastníkem, zamýšlené povýšení na národní kulturní památku se však nepodařilo uskutečnit. „Kostel i klášter jsou zapsané jako kulturní památky a myslím, že do této úrovně patří a mělo by to stačit,“ řekl pro Pražský deník Petr Namyslov z Národního památkového ústavu.