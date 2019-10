Firmy se chtějí stěhovat do většího a nezdráhají se investovat do moderních sídel. Celkem má být v metropoli dokončeno 17 administrativních budov, většina z nich už má předem sjednaného nájemce. Z celkového počtu 3,6 milionu čtverečních metrů moderních kanceláří zůstává aktuálně neobsazených jen zhruba pět procent.

Kancelářský boom by neměl polevit ani v příštím roce. „Zdá se, že letošní rok bude určitým vrcholem, nicméně i ten příští má být velmi aktivní. Dokonce by se mohlo jednat o další rekord, pokud by se podařilo realizovat všechny projekty, u nichž je deklarováno dokončení v roce 2020,“ říká Radka Novak z realitní poradenské firmy Cushman & Wakefield. Už teď je ve výstavbě 12 projektů, z toho devět zcela nových, které mají být příští rok hotové.

Táhne Karlín, Praha 4 je na ústupu

Nejvíc se staví v Praze 5, a to především na Smíchově, Praze 7 a 8. Naopak na ústupu je momentálně Praha 4, která bývala top lokalitou v předchozích letech. „Dlouhodobý trend v preferenci Karlína a Smíchova je jednoznačný. Zvlášť Karlín je v hledáčku většiny firem. Kromě občanské vybavenosti je láká příjemné rezidenční okolí se spoustou atraktivních restaurací a kaváren a také snadná dostupnost lokality,“ tvrdí Novak.

Tento měsíc začala v Karlíně výstavba dvou nových budov, nazvaných Mississippi House a Missouri Park. Společnost CA Immo je buduje nedaleko Florence v oblasti Rohanského ostrova, kde už stojí tři architektonicky zajímavé kancelářské budovy, které se dočkaly i mezinárodního ocenění na realitním veletrhu Mipim v Cannes.

V historickém centru Prahy 1 byl letos zrekonstruován Palác ARA, původně obchodní dům ze 30. let minulého století. A proměnou prochází i historický dům Na Poříčí 5 v těsném sousedství nákupního centra Palladium. Příští rok pak bude dokončena novostavba The Flow Building, známá pod dřívějším názvem Květinový dům, na Václavském náměstí. Odstartovat by měl dlouho připravovaný projekt Savarin. Naopak nejméně oblíbenou kancelářskou oblastí je Praha 3, kde se aktuálně nestaví ani nerekonstruuje žádná administrativní budova.

Chytré aplikace

I když panuje vysoká poptávka, snaží se developeři zaujmout nájemce novinkami. Trendem jsou mobilní aplikace, díky kterým mohou využívat různé služby přímo v budově, například si objednat jídlo, rezervovat parkovací místo nebo vypůjčit elektrokolo.

„Aplikace pro chytré telefony poskytne informace nejen o dění uvnitř jednotlivých budov, ale také o denní nabídce restaurací a kaváren či službách v lokalitě nebo odjezdech městské hromadné dopravy. Nájemcům nabídneme i společné fórum pro komunikaci, kde se budou moci domluvit na drinku po práci nebo třeba vyjížďce na kole,“ popisuje Doron Klein, ředitel developerské firmy AFI Europe.