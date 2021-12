„S návratem zaměstnanců do kanceláří počítají firmy po celé Evropě, i když čas, kdy k tomu má dojít, se různí nejen podle aktuální epidemiologické situace, ale i v závislosti na velikosti firmy. Větší korporace nad 100 zaměstnanců v jedné lokalitě bývají opatrnější, návrat plánují na začátek roku 2022 nebo i později. Plánují ho ale určitě,“ říká Radka Novak, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor pro střední a východní Evropu Cushman & Wakefield, sídlící v Praze.

Konzervativní Praha

V Česku byl probíhající návrat do kanceláří zjevný již během podzimu. „Na počátku listopadu ukazovala data Google Mobility Report, sledující pohyb lidí v administrativních centrech, že ve srovnání s jinými metropolemi se Praha odlišuje od standardů před krizí nejméně. Zatímco v Londýně byla mobilita stále 37 procent pod hodnotami z počátku roku 2020, v Amsterdamu se držela na 30 procentech, ve Varšavě na 26 a v Berlíně se jednalo o 24 procent, v Praze činil rozdíl pod dříve obvyklými hodnotami pouhých 15 procent,“ popisuje situaci Radka Novak.

Chuť Pražanů častěji pracovat ve firmě než za domácím stolem lze podle ní vysvětlit i tím, že v období před koronavirovou krizí byl v Česku model práce z domova mnohem méně rozšířený než v jiných evropských zemích. Z údajů statistického úřadu Unie Eurostat mimo jiné vyplývá, že zatímco například ve Finsku a Nizozemsku v roce 2019 z domova pracovalo přes 14 procent zaměstnanců, v Česku jich bylo jen 4,6 procenta.

Hybridní model? Ano, ale…

I když by mnohé firmy chtěly mít své zaměstnance zpátky v kancelářích nastálo, k původnímu modelu jejich téměř stoprocentní přítomnosti na pracovišti se tam, kde je to alespoň trochu možné, nejspíš nevrátí. Zaměstnavatelé tak dnes často přistupují na takzvaný hybridní režim, kdy lidé část týdne pracují v kanceláři a část kdekoliv, kde jim to podmínky dovolí. „Záleží samozřejmě na oboru, v níž firma působí, a na konkrétních pracovních pozicích. Z našich zkušeností vyplývá, že firmy fungování v tomto režimu zatím spíš testují, přejít na něj naplno a se všemi výhodami lze až při změně konceptu kanceláře, který si například vyžaduje stavební úpravy, a tedy i určitou investici“ podotýká Radka Novak.

„Před pandemií jsme do kanceláře chodili každý den. Poté, co jsme si ale v praxi ověřili, že z domova se dá pracovat stejně spolehlivě, jako když sedíme za stolem v kanceláři, se naše oddělení schází jen jednou týdně na poradu. A když potřebujeme něco nečekaného řešit společně, využijeme online konferenci. Myslím si, že v mém oboru je tento styl práce mnohem efektivnější a dá se i lépe skloubit s rytmem a požadavky rodiny,” říká Miroslav Bureš, webmaster pracující ve společnosti specializující se na vývoj software.

Proč ale práce z domova či hybridní model nejsou vhodným řešením pro každou firmu či obor, vysvětluje Tomáš Běhounek, partner pražské pobočky advokátní kanceláře bnt attorneys in CEE. „Pro naši práci je důležitý každodenní osobní kontakt. Mladší kolegové se tak mohou lépe učit od těch zkušenějších, a pokud je třeba, svoláme rychlou schůzku týmu a během několika minut vyřešíme, co je potřeba. Preferujeme tedy přítomnost lidí v kanceláři, ale když potřebují, umožníme jim pracovat i z domova. Myslím, že naši lidé tuto flexibilitu oceňují, takže o tom, že bychom zavedli hybridní model práce, neuvažujeme. Shodli jsme se totiž, že osobní kontakt mezi kolegy přispívá k dobré firemní kultuře.”

Nejen změna stylu práce

Zkušenosti získané v čase pandemie však nejsou jediným faktorem, který bude ovlivňovat podobu kanceláří i celých komerčních budov. Ta se mění i pod tlakem na dekarbonizaci a energeticky šetrný provoz, kdy se na realitním trhu očekává velká poptávka po moderních a funkčních revitalizacích. Plánování ovlivňují i měnící se klimatické podmínky.

„V budovách probíhá stejná revoluce, která se odehrávala například v automobilech. Stávají se z nich sofistikovaná chytrá zařízení, kde se klade velký důraz na kvalitu ovzduší, osvětlení nebo správné nastavení teploty. Stále se také zpřísňují pravidla pro jejich energetickou účinnost a klimatickou stopu,” upozorňuje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, která v těchto dnech dokončila akvizici pražské společnosti CAPEXUS, specializující se na tvorbu komerčních interiérů.