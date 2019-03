Cestující na pražském letišti mohou už od konce února využít druhou technologickou novinku. Po kiosku virtuální informační služby přibyly reklamační kiosky. V prozatímním testovacím režimu lidem pomáhají při ohlašovaní ztraceného zavazadla. Stanoviště kiosků se nachází v celním prostoru obou terminálů v blízkosti pásů pro výdej zavazadel.

„Cestující, kteří po příletu v rámci Schengenského prostoru nenajdou na výdejovém pásu svá zavazadla, mohou nově vyplnit reklamační formulář dle konkrétní aerolinky přímo prostřednictvím reklamačního kiosku a uvést v něm i adresu, kam chtějí zavazadla doručit,“ uvedla Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Czech Airlines Handling, společnosti spravující kiosky.

Podle Letiště Praha novinku ocení zejména ti, kteří ztratili kufry či batohy cestou do českého hlavního města při přestupu. S podobným servisem se mohou setkat cestující na Novém Zélandu či ve Skandinávii, avšak v rámci středoevropského regionu se jedná spíše o ojedinělou záležitost.

V celništích obou terminálů najdete nové reklamační kiosky. Pomohou vám s reklamací ztraceného zavazadla. https://t.co/xRP3UJ7KNd pic.twitter.com/LhZv8Zs99F — Prague Airport (@PragueAirport) February 26, 2019

V kauze zbitého číšníka systém nepomohl

Naopak kamerové systémy, které umí rozpoznat obličej hledaných osob na základě policejních databází a následně varovat bezpečnostní službu, jsou na světových letištích dnes už v podstatě nutností. Policejní prezidium ČR tvrdí, že v Praze funguje systém po zkušebním režimu naplno od poloviny loňského roku. „Díky systému se podařilo zadržet do současné doby 84 osob,“ citoval web Seznam Zprávy mluvčí policejního prezidia Lenku Sikorovou.

Funkčnost kamer na Letišti Praha se probírala hlavně loni v dubnu, kdy policie pátrala po skupince turistů z Nizozemska, kteří brutálně zbili číšníka v restauraci v centru metropole. Na podezřelé muže těsně před odletem zpět do vlasti kriminalisty upozornili svědci a letištní ostraha. Kamerový systém nepomohl. Podle smlouvy, kterou stát zveřejnil v oficiálním registru smluv, přitom stál přes 85 milionů korun.

Kamery budou i ve veřejném prostoru

Nyní byl schválen návrh ministerstva vnitra na jeho rozšíření. Tranzitní prostor pokryje sto kamer, dalších 45 snímacích zařízení bude umístěno ve veřejném prostoru letiště. „Je to dobrá zpráva pro všechny. Původní návrh z roku 2017 s pokrytím veřejných prostor z finančních důvodů nepočítal, přitom právě v něm se volně pohybují davy lidí,“ uvedl pro Parlamentní listy ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Systém umí kromě tváří snímat registrační značky vozidel i zaznamenávat radiaci.

Letiště Praha každopádně pokračuje v ohlášené a už probíhající modernizaci. Cestující by si měli všimnout proměny čekáren v prstu B u „neschengenského“ Terminálu 1. „Čekárny (Gate B1 a B2) získají novou podobu, čekárna B5 bude výrazně rozšířena. Sloučí se totiž s čekárnou (Gate) B6, která bude zrušena. Čekárny budou nově disponovat toaletami a budou vyvedeny v novém designu, který byl poprvé představen poprvé loni v září ve vedlejším prstu A,“ píše web Zdopravy.cz.

Vylepšení by se podle webu měly dočkat rovněž rentgenové tratě bezpečností kontroly, které díky prodloužení na čtrnáct metrů umožní odbavení až 240 cestujících za hodinu. Vedení letištní společnosti chystá rovněž kompletní modernizaci a přeznačení dvou pojezdových drah za 209 milionů korun bez daně. Zakázku získala firma Eurovia. Hotovo by mělo být v červnu, k úpravám dojde i na podzim 2019. Práce by ovšem neměly mít vliv na běžný provoz pražského letiště.