Praha - Finanční správa se měla na firmy, které v roce 2012 vydaly jednokorunové dluhopisy, zaměřit s větší intenzitou, když u více než třetiny kontrol zjistila pochybení. Novinářům to v úterý řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr financí Andrej Babiš (ANO) a ředitel správy Martin Janeček by měli urychleně konat, dodal Jurečka v reakci na zprávu o činnosti Finanční správy v oblasti korunových dluhopisů, kterou v pondělí předložil vládě Babiš.

Ke zveřejnění údajů o kontrolách vyzvala v pátek ČSSD. Podle premiéra a předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky v řadě případů mohlo být vydání obligací vedeno motivem vyhnout se daním. Babiš v pondělí předložil zprávu, podle které Finanční správa provedla 1061 kontrolních úkonů a na dani doměřila 87 milionů korun. Sobotku však Babišovy informace neuspokojily, stále podle něj není jistota, že správa zkontroluje všechny a včas.

Firmy vydávaly dluhopisy v hodnotě jedné koruny

Jurečka v úterý řekl, že Babišovy materiály ukázaly závažné skutečnosti. „Tedy že z 525 firem, které v roce 2012 vydaly korunové dluhopisy, Finanční správa za čtyři a čtvrt roku zkontrolovala pouze 233. To považuji za ne příliš intenzivní postup," uvedl.

Možné obcházení daní podle něj naznačuje fakt, že firmy vydávaly dluhopisy v nominální hodnotě jedné koruny právě v době, kdy podle zákona nepodléhaly zdanění, v dalších letech se k podobnému financování neuchýlily.

Možnost vydávání nedaněných dluhopisů byla zavedena v 90. letech

Jurečka poukázal i na to, že Finanční správa neprovedla kontrol víc, když u 83 ze 233 firem našla pochybení. „U kontrolovaného vzorku vykázalo 35 procent subjektů pochybení. To je tak vysoké číslo, které by každého ředitele dozorového kontrolního orgánu mělo motivovat k tomu, aby se na celou tuto skupinu zaměřil s výraznou intenzitou," řekl. Babiš a Janeček by proto měli urychleně konat, aby kontrolou prošly všechny firmy, dodal.

Možnost vydávání nedaněných korunových dluhopisů byla zavedena v první polovině 90. let. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek ji v době, kdy byl ministrem financí, využil u státních dluhopisů pro obyvatele. Později začaly emitovat obligace i firmy. Veřejnost se o ně začala zajímat v souvislosti s tím, že Babiš nakoupil tyto dluhopisy své tehdejší firmy Agrofert za 1,5 miliardy korun.