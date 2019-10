Po celém čtvrtstoletí od prvních studií začne výstavba Smíchov City na 35hektarovém území mezi vlakovým nádražím a náměstím Na Knížecí. Developer Sekyra Group naváže na stávající zástavbu v severní části lokality. Jako první tam vznikne kancelářská budova a dva rezidenční bloky po 200 bytech.

Vizualizace projektu Smíchov City. | Foto: Sekyra Group

Věříme, že začneme stavět na přelomu roku,“ uvedl Igor Klajmon, ředitel developmentu Sekyra Group. Firma zároveň odhalila podobu druhé etapy, jejíž výstavba by měla navázat do pěti let. Zatímco severní část bude převážně rezidenční, přes polovinu jižní části Smíchov City obsadí kampus České spořitelny, zahrnující čtyři kancelářské budovy.