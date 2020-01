Jízda taxíkem v Praze podraží. Změna čeká i ceník taxi-elektromobilů

/FOTOGALERIE/ Cena za jeden kilometr jízdy v taxi by se v Praze měla zvýšit z 28 na 36 korun. Cena za minutu čekání bude namísto šesti nově sedm korun a nástupní sazba se zvýší ze 40 na 60 korun. Důvodem je to, že maximální ceny stanovené v roce 2006 už nepostačují ke krytí všech nákladů provozovatele taxislužby. Vyplývá to z návrhu nařízení o cenách taxislužby, který mají v pondělí projednat pražští radní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Autor: ČTK