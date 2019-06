Nové Bubny

celkové území 110 hektarů

bydlení až pro 25 tisíc obyvatel

školy pro 5 tisíc žáků

v severní části kanceláře pro 10 tisíc lidí

dohromady 29 tisíc pracovních míst

centrální park o 6 hektarech

možný prostor pro vybudování vládní čtvrti

nový koncertní sál u Vltavské

Zatímco v minulých letech hovořili developeři hlavně o administrativní čtvrti, velkém obchodním centru, nemocnici i soukromém univerzitním kampusu, Praha klade ve studii důraz na bydlení. Domov by tady mělo najít až 25 tisíc lidí. Hustotou zalidnění by se tak Bubny přiblížily Vinohradům. Také výška bytových domů přibližně šest až osm podlaží by neměla výrazně převyšovat zástavbu tradičních rezidenčních čtvrtí, jako jsou Vinohrady nebo Smíchov.

Alespoň 60 procent bytů

„Máme příležitost vytvořit funkční čtvrť, která reaguje na aktuální potřeby města. Bydlení by tady proto mělo tvořit alespoň 60 procent, což se nám podařilo propsat do zadání studie,“ zdůraznil radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). Zadání vytvořilo město spolu s pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR) začátkem loňského roku. Urbanistickou studii zpracovaly ateliéry Pelčák a partner architekti spolu s Thomas Müller Ivan Reimann Architekten.

V severní části území by měly vyrůst také kanceláře, které pojmou až deset tisíc lidí. Tady se počítá i s věžemi o přibližně 20 podlažích. Jak uvádí IPR, tato lokalita by byla vhodná i pro vznik diskutované vládní čtvrti. Přednostmi jsou tady dostupnost centra města, vlakové spojení, metro, tramvaj i blízkost městského okruhu. Místo by se dalo využít i pro umístění úřadů městské správy stejně jako jižní část u stanice metra Vltavská a také u Nádraží Bubny.

Park i koncertní sál

Střed území je ve studii vyhrazený pro centrální park o rozloze šesti hektarů. Park by měl poskytnout zelené propojení břehů Vltavy na jihu, nové čtvrti, Výstaviště a Stromovky. V nové čtvrti by měl také vzniknout koncertní sál. Návrh územní studie ho vnímá jako samostatný projekt v jižní části poblíž stanice metra Vltavská.

Podívejte se, jak území vypadá v současnosti

Na podobu sálu bude vypsána samostatná architektonická soutěž s mezinárodní účastí, pro kterou už město připravuje podklady. Dlouholetým propagátorem stavby nového sídla filharmonie na Vltavské je architekt Josef Pleskot. Samotná soutěž by měla být vyhlášena v druhé polovině 2020.

Územní studie nezahrnuje podrobné dopravní řešení. To by měl nastínit detailní dopravní model, který má být hotový do konce letošního léta.

Očekávaný harmonogram