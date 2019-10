Jako chytré horákyně. Ano i ne pro druhou ruzyňskou ranvej

Paralelní ranvej na Letišti Václava Havla Praha přinese podle státu po odhadovaném dokončení za zhruba deset let jen pozitiva. Rozloží se hluková zátěž do širší oblasti a úplné se přeruší létání mezi půlnocí a půl šestou, což má umožnit vyšší frekvence vzletů a příletů během dne díky souběžnému využívání obou drah. Projekt s očekávanými náklady kolem osmi miliard korun postoupil do další fáze. Státní firma Letiště Praha totiž podala žádost o územní rozhodnutí.

Ilustrace Letiště Václava Havla v Praze, 21. července. řídící věž, bezpečnost, opatření, plot, ranvej | Foto: Deník / Divíšek Martin