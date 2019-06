/INFOGRAFIKA/ Lidé ze Středočeského kraje se dostanou do práce často rychleji než jejich kolegové z Prahy. Zvýšená poptávka na pracovním trhu přispívá k tomu, že lidé si mnohem více vybírají práci podle vzdálenosti.

Odmítnout lukrativní pracovní nabídku na druhém konci Prahy? Proč ne, práce je v metropoli dost a více než hodinu po městě nikdo dojíždět nechce, jak dokládá průzkum personální agentury Grafton Recruitment. Přes hodinu trvá cesta do zaměstnání jen pěti procentům Pražanů a třem procentům Středočechů. Téměř polovina lidí (49 procent) ze Středočeského kraje je v práci do dvaceti minut. Za stejný čas stihne dojet 37 procent Pražanů. U obou skupin zvládne cestu do práce do půl hodiny shodně 72 procent lidí.