Nakladatelství Vltava Labe Media ve spolupráci s byznys mentorkou Margaretou Křížovou připravuje projekt Jak na peníze a malé podnikání, ve kterém jednoduchou formou radí, jak ušetřit a naučit se dobře hospodařit.

A to nejen v rodině, ale také v drobném podnikání.

Seriál natočený v prostoru Magenta Experience Center můžete zhlédnout na www.denik.cz a www.vlasta.cz.

Jdete do obchodu pro chleba a vajíčka a k pokladně míříte s plným nákupní vozíkem. Kde se stala chyba? Udělali jste přesně to, co obchodník chtěl.

Povodil si vás pěkně po obchodě, protože má důkladně promyšlené, že se vyplatí dát pečivo až za regály s kosmetikou, drogerií, či domácími spotřebiči. A vy jste právě naletěli a domů si nesete obrovský nákup vesměs zbytečných věcí.

Zkrátka klasika. Kdo z nás to nezažil?

Nebo další možnost - letíte z práce, zdrželi jste se kvůli telefonátu s šéfovou, doma na vás čekají hladové krky a vy sama jste jedla naposledy před polednem. Vrhnete se do útrob supermarketu a za chvíli už vozík sotva vlečete. Tady si ale člověk zavařil trochu sám.

K jednomu z pravidel – jak nakoupit opravdu jen to, co potřebuji od byznys mentorky Margarety Křížové, patří – nechodit do obchodu o hladu. Dobré je nechat doma i děti, protože s nimi nákup striktně podle seznamu nejspíš nedodržíte nikdy.

A jaké jsou další triky, jak si v obchodě udržet chladnou nakupovací hlavu? Pozorně čtěte Pravidla, jak nakupovat s rozmyslem.

VIDEO: Seriál o finančních radách, tipech a doporučeních

Pravidla, jak nakupovat s rozmyslem

• Nakupujte on-line – ale pozor, i tady už vám počítač k vybrané cibuli nabídne rovnou maso, smetanu a někdy i hrnec.

• Obrňte se železnou disciplínou – řiďte se jen a pouze seznamem.

• Skloňte hlavu – dívejte se i dolů do regálů, v úrovni očí je především to, co chce obchodník prodat.

• Nepřihazujte zboží u pokladny – žádné žvýkačky, baterky, náplasti (pokud je nepotřebujete). Pokladní mají úkol přimět vás k dalšímu nákupu, říká se tomu upselling. Odolejte.

• Nenakupujte pod tlakem – větou „Děkuji, musím si to ještě rozmyslet“ prodavače neurazíte, není to váš příbuzný a sám to v obchodě dělá.

A jeden Margaretin tip navíc: Nenechte se nachytat trikem „Tato výhodná koupě už se nebude opakovat“. „V životě jsem propásla řadu těchto jedinečných neopakovatelných šancí a dodnes jsem vděčná, že jsem odolala,“ radí byznys mentorka.

Zdroj: Vltava Labe Media