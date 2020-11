Žižkov byl kdysi známý jako dělnická čtvrť, kam se po setmění vydali jen ti nejodvážnější. Tato jeho pověst je už dávno překonána. Dnesje čtvrtí s jedinečnou atmosférou, ve které sídlí spousta umělců, startupů a stěhují se do ní studenti a mladérodiny.

S proměnou skladby obyvatel ale souvisí i to, že se musí změnit Žižkov jako takový – musí totiž reagovat na potřeby nových obyvatel. Jednou z prvních vlaštovek je přestavba nákladového nádraží, donedávna mrtvého bodu uprostřed čtvrti, na místo, kde lidé najdou kulturní vyžití a také občanskou vybavenost.

Dalším podobným projektem je propojení parků na Vítkově a Parukářky visutou lávkou, díky čemuž bude pro lidi pohodlnější pohybovat se po čtvrti, anebo podchod z Žižkova na hlavní nádraží, který propojí magistrálou odříznuté centrum Prahy s Žižkovem.

INSPIRUJÍCÍ RADOST

Všechny tyto projekty budou znamenat zlepšení života ve čtvrti. Ale další musí následovat. Jak by měly vypadat? Město se může inspirovat u domu Radost.

Tento polyfunkční funkcionalistický dům, navržený architekty Honzíkem a Havlíčkem, byl v době svého dokončení nejvyšší budovou v Československu. Pak ale dlouhé roky chátral, pod vedením nových majitelů zase ožil, a nyní se připravuje jeho celková revitalizace.

Téměř devadesát let starý dům byl v době svého dokončení revoluční a špičkově vybavený, dnes už se ale potřeby lidí a firem změnily.

„Náš životní styl je prostě jiný. Potřebujeme jiné vybavení, jinou infrastrukturu. Zároveň se tehdy třeba moc neřešila, a to je teď všeobecně velké téma, spotřeba energií. Aktuální energetická náročnost provozu domu je neudržitelná a ekologická zátěž pro město je také vysoká. Nejenže máme obrovské náklady na vytápění i chlazení domu, ale zároveň je dům obrovským zdrojem tepelného záření do okolí,“ dodává jeden z majitelů domu Martin Louda.

K tomu, aby byl dům dlouhodobě funkční a sloužil svému okolí, je třeba investovat do jeho revitalizace.

„Děláme teď dílčí úpravy, které jsou limitovány tím, že dům je kulturní památkou. Celková revitalizace domu, kterou bychom rádi zahájiliv příštích letech, je nevyhnutelná. Nejen proto, aby všechny kanceláře a byty odpovídaly dnešnímu standardu, ale i proto, aby byl provoz domu ekologicky a finančně udržitelný. Naší prvotní snahou však je, po letech chátrání, budovu obnovit s respektem k autorům stavby, architektům Josefu Havlíčkovi a Karlu Honzíkovi, a navázat tak na historii nemovitosti,“ doplňuje Martin Louda.

POLYFUNKČNÍ VYUŽITÍ

Dům se má po své revitalizaci plně vrátit k původně zamýšlenému polyfunkčnímu využití. Budou v něm zachovány kanceláře, byty, obchody i lékařské ordinace. Část občanské vybavenosti funguje již dnes: ozdobou domu je funkcionalistická kavárna v jeho přízemí anebo jedinečný bar na střeše domu s panoramatickým výhledem na celou Prahu. V domě rovněž působí butikové kino.

„To jsme vytvořili ve spolupráci s Aerofilms a festivalem Spectaculare v bývalém kongresovém sále Přítomnost. Lze jej využít i jako moderní multifunkční sál ke konání konferencí nebo koncertů či pořádání soukromých večírků,“ dodává marketingová manažerka domu Radost Natálie Bilová.

Majitelé domu mají jasno, jak bude po revitalizaci dům vypadat.

„Z budovy vznikne živý městský organismus, který se stane součástí běžného života nejen obyvatel Žižkova, ale i vyhledávaným místem pro ty, kteří se chtějí inspirovat špičkovou architekturu. Bude to místo, kde lidé bydlí, pracují, baví se a nakupují. Věřím, že z Radosti bude opět takový dům, jaký z něj chtěli mít jeho autoři – tedy ne mrtvý blok, ale vzdušný, živý a průchozí celek, který svému okolí dává přesně to, co potřebuje,“ uzavírá Martin Louda.