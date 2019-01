Praha /ROZHOVOR/ - S prvními slunečními paprsky dostává řada lidí chuť pustit se do potřebných úprav bydlení, nebo začne rovnou přemýšlet o pořízení svého vlastního. Jaro je zkrátka pro mnoho z nich impulzem ke změně. To letošní navíc nabízí spoustu příležitostí, jak tyto změny výhodně realizovat.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Ceny stavebních prací ani materiálů se zatím ode dna příliš neodrazily a využít lze i některé akční nabídky financování. Na co se při tom zaměřit, jak postupovat a co se v dnešní době vyplatí, poradí Stanislav Otmar, oblastní ředitel Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3.

Jak se podle vaší zkušenosti chovají lidé, kteří se rozhodnou vzít si úvěr na rekonstrukci nebo pořízení bydlení? Dá se říct, že se finanční gramotnost zlepšuje a rozhodují se pečlivěji?

Informovanost klientů je určitě větší, než třeba před deseti lety, ale situace stále není ideální. Podle našeho posledního průzkumu polovina lidí před uzavřením úvěru vůbec neprovádí srovnání konkurenčních nabídek. V důsledku toho si pak na bydlení berou třeba běžný spotřebitelský úvěr a platí na úrocích i více než deset procent. Navíc až dvě třetiny klientů neznají výši své úrokové sazby. Pro srovnání, úroková sazba úvěrů na rekonstrukce od stavební spořitelny se pohybuje obvykle mezi pěti a šesti procenty. Ve výsledku tak může klient ušetřit až desítky tisíc.

Na co si konkrétně vaši klienti ve vašem regionu nejčastěji půjčují?

V současné době spousta klientů využívá nízké ceny nemovitostí a nízké úrokové sazby u naší stavební spořitelny na koupi nemovitostí. Dále nabízíme klientům refinancování stávajících úvěrů u jiných bankovních ústavů. Ale převážná většina našich klientů si půjčuje na modernizace domů, bytů, zateplení, nové fasády nebo například na výměnu oken či střešní krytiny.

Jaké argumenty podle vás hovoří pro to, aby se lidé do rekonstrukce pustili?

Každou provedenou úpravou se zvyšuje komfort vašeho bydlení a také výrazně roste cena vaší nemovitosti. Udržované byty či domy mají na realitním trhu větší hodnotu než ty zanedbané. V neposlední řadě můžete při vhodně zvolené rekonstrukci ušetřit za energie nebo ze svého bydlení odstranit materiály, které negativně působí na zdraví.

A jak je to s pořízením vlastního bydlení? Vyplatí se taková investice nebo je nájem pohodlnější řešení bez závazků?

Ceny nemovitostí jsou nyní nejnižší za posledních 20 let, i když v posledním období už mám pocit, že se pokles zastavil. V současné době lze pořídit za cenu 500 tisíc korun jednopokojový byt a splátka překlenovacího úvěru je tak okolo 2300 korun měsíčně. Cena nájmu jednopokojového bytu se ale pohybuje mezi 6 až 8 tisíci korun. Když připočítáme cenu za energie a fond oprav, dostáváme se splátkou úvěru na cenu kolem 2 tisíc korun, což jednoznačně vypovídá o tom, že koupě bytu se vyplatí. U pořízení vlastního bydlení každou splátkou úvěru investujete do vlastní nemovitosti. Stejně tak se vyplatí pořízení bytu jako investice, kdy vám cenu úvěru splácí nájemník.

Panuje kolem stavebních spořitelen nějaký mýtus?

Skoro polovina lidí se mylně domnívá, že úvěr u nás může získat, jen pokud má založeno stavební spoření. Vyřizování úvěru ve stavební spořitelně není ani nijak složité, naopak díky novým technologiím se všechno zrychluje. Například my jsme začátkem roku zavedli biometrické podpisy a také díky nim se klient může rozhodnutí o úvěru dozvědět už do několika minut. Spousta lidí si také myslí, že našimi úvěry lze pořizovat jen nižší typy úvěrů, kde není nutné ručit nemovitostí. Ale náš produkt HYPOsplátka je dobrým konkurentem hypotečních úvěrů. Její výhodou je možnost mimořádných vkladů, kterými si klient může výrazně snížit celkové náklady na úvěr a nestává se pouze „pasivním divákem" hypotečního úvěru, ale jeho splácení a dobu splatnosti může těmito splátkami ovlivňovat.

Objevují se názory, že stavební spoření už není tak výhodné jako kdysi. Jaká je skutečnost?

Stavební spoření i v dnešní době poskytuje jedno z nejzajímavějších zhodnocení úspor. Spolu se státní podporou se jeho roční výnos blíží až k 5 %, což momentálně žádný jiný běžný spořicí produkt nenabízí. Nemělo by se zapomínat ani na to, že pravidelné spoření vám do budoucna zajistí výhodnější podmínky případného úvěru na bydlení. Stavební spoření v loňském roce oslavilo 20 let na českém trhu a já si myslím, že má velký potenciál i do budoucna. Koneckonců uzavřela ho téměř polovina české populace.

Probíhá u vás v současnosti nějaká kace, na kterou byste čtenáře rád upozornil?

Aktuálně máme pro klienty připravenu akční nabídku v oblasti úvěrů. Až do konce května mohou na rekonstrukce získat s úvěrem REKOpůjčka až 500 tisíc korun bez zajištění s úrokovou sazbou už od 4,9 procenta. Našim klientům nabízíme i komplexní finanční poradenství v dalších finančních produktech. Dokážeme je zabezpečit proti výpadku příjmů v rodině, připravit na důchod tak, aby nedošlo k výraznému propadu jejich současných příjmů, i ochránit jejich majetek proti nahodilým událostem.