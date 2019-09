Když se na konci března 2004 tehdejší Sazka Arena slavnostně otevírala, dorazil exprezident Václav Klaus i současná hlava státu Miloš Zeman, bývalý primátor Pavel Bém (tehdy ODS) a spoustu celebrit ze světa sportu a kultury. Šéf loterijní firmy Aleš Hušák kvůli sporům o poskytnutí státní záruky na úvěr na pokračování stavby hokejové haly nepozval členy vládní koalice v čele s premiérem Vladimírem Špidlou (ČSSD).

Hušák pak divákům - do Vysočan jich dorazilo dvanáct tisíc - poděkoval za to, že se „nebáli přijít do našeho obývacího pokoje“. Z horních ochozů se ozval pískot. Šampionát se z hlediska divácké účasti i atraktivity zápasů sice povedl, až na vypadnutí českých hokejistů po nájezdech ve čtvrtfinále s USA, jenže Sazka nemohla velkolepý projekt ufinancovat a v roce 2011 přišel krach, na který doplatily sportovní svazy.

Před šesti lety získala největší pražskou arénu skupina PFF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, když přeplatila KKCG miliardáře Karla Komárka. Po Hušákovi vedle O 2 areny, která letos zaznamenala deset milionů návštěvníků od otevření a hostila mnoho významných sprotovních akcí, zbyla nedostavěná malá hala.

Místo, kde mělo být podle plánů Sazky tréninkové centrum pro hokejisty, působilo při pohledu z Českomoravské ulice jako betonový „vřed“ sousední moderní stavby. Autor textu měl možnost základy dnešního O 2 universa navštívit v době, kdy z prostor čišel chlad, všude kolem byla jen hrubá stavba a lidé si při prohlídce mohli jen představovat, jak by asi zakonzervované „Hušákovo ticho“ vypadalo dokončené.

Velký sál otevře charitativní koncert Kabátů

Nyní budou mít konečně možnost. Společnost Bestsport, která O 2 arenu provozuje, dala skoro půl druhé miliardy korun do dostavby malé haly a kongresového centra. Firma očekává návratnost investice do šestnácti let. Zvenčí není proměna tak patrná jako uvnitř. „Mám radost, že tu konečně stojíme bez přilby a žluté vesty,“ řekl při pondělním setkání s novináři Robert Schaffer, generální ředitel společnosti Bestsport.

„Je to největší a nejmodernější kongresové multifunkční centrum nejen v Praze, ale i v celé České republice a střední Evropě. Věřím, že díky této stavbě do Prahy přijedou akce, které sem dosud nemohly.“ Se Schafferem stříhali pásku v největším sále A ředitel korporátní komunikace společnosti O 2 Hany Farghali, první místostarosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) a architekt obou objektů Martin Vokatý.

Právě hala pro pět tisíc diváků, kde ve čtvrtek zahraje skupina Kabát koncert s charitativním podtextem, má pomoct menším sportům - florbalu, volejbalu či basketbalu. V metropoli totiž aréna s kapacitou od dvou do deseti tisíc lidí chybí. Velký sál může naplnit i kulturní akce, která by nevyprodala O 2 arenu. Původní myšlenky na ledový palác pro dvojnásobný počet diváků tak vzaly za své.

Obě stavby mají oddělené vstupy s tím, že samotné universum má dokonce 35 vchodů, takže lze vcházet zvlášť na různé akce. Může se tu tedy pořádat souběžně i několik koncertů. Kellnerovo impérium chce samozřejmě cílit na mezinárodní kongresy (první potvrzený se bude konat v O 2 universum v září 2020, kdy organizátoři očekávají až osm tisíc anesteziologů). Díky propojení s O 2 arenou komplex nabízí až 28 tisíc míst! Dispozice jednotlivých sálů mohou měnit posuvné dveře, nejmenší místnosti tu připomínají školní učebny.

„Dlouhá léta se mluví o špatném kongresovém zázemí Prahy a tato investice nás katapultuje mezi evropskou špičku,“ uvedl na facebookovém profilu místostarosta Portlík, který ocenil, že projekt vznikl v soukromém sektoru. „Bylo by zajímavé sledovat, za kolik by jej postavil veřejný sektor…,“ zaspekuloval politik. Problém by mohl nastat snad jen s parkováním, Pražané by měli využívat spíše metro nebo tramvaj.