Hřib britskému tisku: Airbnb pojídá Prahu zevnitř. Z města je rozptýlený hotel

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chce prosadit regulaci krátkodobých pronájmů typu Airbnb. Majitelé nemovitostí by mohli v hlavním městě podle Hřibových představ moci pronajmout jen pokoj v bytě či domě, kde sami bydlí. Celé byty by bylo zakázáno pronajímat s výjimkou situace, kdy vlastníci svůj domov na přechodnou dobu opustí. Primátor Hřib tuto myšlenku nastínil v rozhovoru pro The Obersver, prestižní nedělník britských novin The Guardian.

Rozhovor Kateřiny Perknerové s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem | Video: Deník/ Zbyněk Pecák