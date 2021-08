I když je návštěvnost metropole oproti roku 2019 pouze na jedenácti procentech, ve srovnání s minulým rokem se pražskému turismu daří. Český statistický úřad uvádí, že do metropole dorazilo dvakrát více hostů než loni v létě, bylo jich přes 252 tisíc. Průměrně tu stráví lehce přes dvě noci, čímž se doba jejich pobytu mírně zkrátila oproti době před dvěma lety.

Nejvíce návštěvníků ale míří do metropole z tuzemska. Podle dat agentury Prague City Tourism jich v období od dubna do června přijelo 158 tisíc, jejich poměr je k těm zahraničním 63 procent, zatímco v předchozích letech před pandemií to bylo 15 procent.

Předseda Prague City Tourism František Cipro uvedl, že fakt, že stále více domácích turistů míří i do hlavního města, vnímá agentura pozitivně. „V současné chvíli do metropole přicestovalo během července více než 30 tisíc návštěvníků, což je z našeho pohledu poměrně slušné číslo,“ řekl.

Turisté z daleka už letos nepřijedou

Mezi turisty z ciziny převažují lidé ze sousedních zemí, zejména pak z Německa. Naopak návštěvníci z USA, Velké Británie či asijských států takřka úplně chybí a podle Cipra už letos zřejmě ani nepřijedou. Za normálních okolností tvoří podíl okolo 20 procent návštěvníků metropole, nyní jsou to dvě procenta.

Měnící se trend návštěvnosti potvrzují i některé restaurace a hotely. „U nás máme směs zákazníků. Hodně k nám jezdí lidé z Německa, Belgie či Nizozemska. Před pár dny se objevili také Maďaři a Poláci. Ze vzdálenějších míst, jako například z USA či Asie, ale nikdo nejezdí. Rozhodně však tvoří většinu Češi,“ popsal aktuální situaci Vladimír Jančo, provozní hospody s hotelem U Medvídků v centru Prahy.

Drtivou většinu Čechů hlásí i hotelová síť OREA Hotels & Resorts, která provozuje pražské hotely Pyramida a Angelo. Eviduje takřka plnou obsazenost a domácí klientela tu tvoří téměř 80 procent návštěvníků. Před pandemií to byla přibližně třetina.

„Z cizinců přijíždějí hlavně ti z okolních zemí. Nárůst tohoto podílu je ale velmi pomalý. Chybějící zahraniční klientela v kombinaci s vysokou nabízenou kapacitou konkurence tlačí ceny dolů. I tak se nám daří držet městské hotely na velmi dobré obsazenosti,“ sdělil ředitel hotelové sítě Gorjan Lazarovov.

Vedení metropole se snaží pomoci turismus znovu nastartovat. Vytvořilo tak program V Praze jako doma, jehož benefity zájemci mohou využít během prázdninových měsíců. „Zaujal i řadu tuzemských návštěvníků, kteří se rozhodli přijet do hlavního města na dovolenou,“ podotkla Hana Třeštíková (Praha sobě), radní pro kulturu a cestovní ruch.